La planta de producción y distribución en Oevel de The Estée Lauder Companies celebra 60 años de excelencia e innovación

OEVEL, Bélgica--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), anunció hoy la celebración del 60.° aniversario de su planta de producción y distribución en Oevel, Bélgica. Desde su inauguración en 1965, la planta en Oevel se ha convertido en un centro de vanguardia para la producción, la distribución y la biotecnología. En la actualidad, la planta representa un hito para la cadena de valor global de la empresa y es uno de los centros de producción más grandes en términos de volumen, al producir más de 100 millones de productos de belleza prestigiosos por año, que se envían a más de 100 países.









“Hace casi 60 años, mis abuelos, Estée y Joseph Lauder, colocaron los cimientos de nuestro primer centro aquí en Oevel, estableciendo lo que sería la primera parte fundamental de nuestras operaciones globales”, dijo William P. Lauder, presidente del directorio de The Estée Lauder Companies. “Desde esa época, nuestra planta de Oevel se ha ido convirtiendo en una comunidad dinámica y uno de nuestros centros más avanzados de producción e innovación. Refleja y encarna el espíritu visionario de mi abuela, la Sra. Estée Lauder, como así también lo que somos como empresa. Este aniversario es tanto una celebración de nuestra gente como un homenaje a las duraderas alianzas que han dado forma al legado de The Estée Lauder Companies en Europa”.

En la celebración se reunieron cientos de empleados de la planta de Oevel, funcionarios del gobierno de Bélgica, medios de comunicación y los directivos de The Estée Lauder Companies para compartir una jornada de reflexión y reconocimiento. Los invitados presenciaron una exposición sobre el legado, visitaron la planta de producción y descubrieron un mural conmemorativo del sexagésimo aniversario.

“La evolución de nuestra planta de Oevel es un sólido reflejo de la forma en que The Estée Lauder Companies celebra su legado a la vez que avanza con audacia hacia el futuro”, señaló Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo. “Al ser uno de nuestros sitios de producción más avanzado y sostenible, nuestra planta aquí es el ejemplo de la forma en que reimaginamos la belleza a través de la innovación, la calidad y la responsabilidad, impulsados día a día por la pasión y la experiencia de nuestro personal”.

“El establecimiento de The Estée Lauder Companies en Bélgica se ha convertido en un referente mundial de innovación, sostenibilidad y belleza", dijo Matthias van Diepenaele, presidente de Flanders. “Flanders se enorgullece de esta alianza duradera, que crea valor económico agregado, pero que también demuestra la confianza en nuestra gente, nuestra experiencia y nuestro futuro. Muchas felicitaciones a la empresa, sus empleados y la familia Lauder”.

La transformación durante seis décadas de la planta de Oevel refleja las inversiones estratégicas en tecnología, sostenibilidad y talento de The Estée Lauder Companies. En la actualidad, la planta abarca más de 100 000 pies cuadrados en múltiples edificios, habiendo crecido cinco veces más que su superficie original. El establecimiento ahora incluye un Centro de Biotecnología de vanguardia cerca de Olen, donde los científicos producen materias primas de origen biológico usando fermentación y biotecnología, promoviendo el compromiso de The Estée Lauder Companies con la sostenibilidad y la innovación. La planta de Oevel ha pasado de ser la ‘Planta azul de Lauder’ original, inspirada por el envase que se usaba en ese momento, a una planta preparada para el futuro que alberga a más de 20 marcas. La instalación permite rápidos lanzamientos de productos nuevos y producción personalizada, con tecnologías avanzadas e IA integrada en todo el sistema.

Como parte de la estrategia de regionalización de la cadena de valor de The Estée Lauder Companies, aproximadamente el 70 % de los productos vendidos en Europa se producen dentro de la región, de ese modo se reducen las necesidades de transporte de larga distancia y se apoyan a las economías locales. El crecimiento y la transformación de la planta de Oevel reflejan el enfoque de ELC en la excelencia operativa, la innovación transformadora y su compromiso permanente con Bélgica y Europa.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa pueden constituir previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Tales afirmaciones incluyen las contenidas en las distintas citas. Aunque la Compañía cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables dentro de los límites de su conocimiento de su negocio y operaciones, los resultados reales pueden diferir de forma sustancial de las expectativas de la Compañía. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas se incluyen la capacidad de implantar con éxito su estrategia, incluido el plan de recuperación de beneficios y crecimiento de la Compañía; la transición con éxito de su liderazgo; y aquellos otros factores descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos sus documentos más recientes presentados ante ésta. La Compañía no asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización de las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento o en cualquier otro documento.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary and NIOD y BALMAIN Beauty.

ELC-C

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los medios:

Maud Smith

msmith@elceurope.com

Relaciones con los inversores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com