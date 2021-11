La planta de gasificación de biosólidos de Aries Linden llega a su finalización mecánica

Lanzamiento de soluciones de biosólidos innovadoras, seguras y sostenibles en Nueva Jersey





LINDEN, Nueva Jersey y FRANKLIN, Tennessee–(BUSINESS WIRE)–Aries ha alcanzado otro hito importante, logrando la finalización mecánica de la planta de gasificación de biosólidos Aries Linden en Linden (Nueva Jersey, EE. UU). Esta planta de gasificación de lecho fluidizado es actualmente la mayor instalación de su tipo en el mundo. La puesta en servicio está en marcha y se espera que se complete en los próximos meses.

A pleno rendimiento, la planta procesará 430 toneladas diarias de biosólidos (130.000 toneladas al año), desviándolos de los vertederos locales. Esto también dará lugar a la producción de aproximadamente 22 toneladas diarias del beneficioso Bio-Fly-Ash™, un producto renovable que se venderá como aditivo a las empresas de hormigón locales. La planta se encuentra en un edificio reutilizado dentro del complejo de la autoridad de gestión de aguas residuales de Linden Roselle, la Linden Roselle Sewerage Authority (LRSA).

«Queremos felicitar muy especialmente a Renus Kelfkens, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería de Aries, y a todo el equipo de Aries Clean Technologies por lograr este importante hito», ha declarado Gregory Bafalis, CEO de Aries. «Estos últimos han dedicado miles de horas de trabajo a este proyecto, completando su construcción e instalación apenas dos años después de la colocación de la primera piedra. No tengo ninguna duda de que esta tecnología se convertirá en un nuevo estándar para la conversión segura de biosólidos en productos de uso beneficioso.

«Actualmente, el 90 % del mercado nacional de biosólidos de clase A se elimina a través de medios convencionales ineficaces como el vertido, el esparcimiento en tierra o la incineración. La tecnología de lecho fluidizado puede terminar con esto de manera segura y eficiente ahora y generar energía limpia y Bio-Fly-Ash™», ha añadido Bafalis.

«Estamos deseando celebrar esta fecha histórica de avance tecnológico e innovación en apoyo de un medio ambiente más limpio en Linden y Garden State», ha declarado Derek Armstead, alcalde de Linden. El modelo Construir-Poseer-Operar (Build-Own-Operate) de Aries no representa ningún riesgo financiero para la LRSA ni para la ciudad de Linden; de hecho, trae consigo nuevos empleos ecológicos y bien remunerados en el sector de las tecnologías limpias para la gente de Linden. Estoy encantado de que 16 nuevos puestos de trabajo permanentes animen esta planta. Esperamos una larga colaboración con el equipo de Aries Linden».

Las relaciones de colaboración con la LRSA y el Departamento de Protección Medioambiental del Estado de Nueva Jersey (New Jersey Department of Environmental Protection, NJDEP) se establecieron incluso antes de que comenzaran los trabajos de construcción. La concesión de los permisos ambientales no solo certifica la validez de las soluciones de biosólidos Aries, sino que también permite al estado de Nueva Jersey acelerar sus objetivos medioambientales. Los permisos abordaban áreas como el uso del sitio, la conservación del suelo, la calidad del aire, el uso del agua y la generación y el consumo de electricidad.

El proyecto se financió en parte con las ganancias de la venta de 61,5 millones de euros en bonos verdes libres de impuestos emitidos por la Autoridad de Mejoras del Condado de Union. La equidad del proyecto proviene principalmente de Aries Clean Technologies y Spring Lane Capital. «Este proyecto y la tecnología de gasificación de Aries encajan perfectamente con el enfoque de inversión de Spring Lane de asociarse con líderes en los sectores de energía, agua, alimentos y residuos para ayudarlos a implementar soluciones innovadoras y sostenibles. Estamos encantados de apoyar al equipo de Aries en este y proyectos futuros», ha declarado Nikhil Garg, socio general de Spring Lane Capital.

Las investigaciones actuales indican que el proceso de gasificación en lecho fluidizado se convertirá en un método eficaz para abordar y acabar con el problema, en rápido crecimiento, de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas (PFAS). Estos productos químicos artificiales se utilizan en muchas aplicaciones industriales y están muy generalizados en el medio ambiente y el cuerpo humano. Las PFAS se acumulan con el tiempo y producen efectos adversos para la salud. Los estudios actuales muestran que la alta temperatura alcanzada durante el proceso de gasificación destruye cualquier PFAS en los biosólidos, así como otras bacterias, virus, moho, hongos, etc.

El sistema de circuito cerrado funciona principalmente con gas sintético renovable, sostenible y limpio, en lugar de depender de combustibles fósiles durante las operaciones. Es carbono negativo y captura metano (con un impacto de calentamiento global 23 veces mayor que el CO2) que de otro modo se liberaría a la atmósfera a través de la descomposición de biosólidos. Los gases de efecto invernadero también se reducirán debido a la reducción de los kilómetros de transporte en camión para alcanzar los métodos de eliminación convencionales existentes.

La LRSA, creada en 1948, da servicio a la ciudad de Linden y al distrito de Roselle. Se estableció para contratar y operar instalaciones de tratamiento e interceptación de aguas residuales para la recolección, tratamiento y eliminación de las aguas residuales generadas por los municipios.

Además de ser la opción más económica para la eliminación de biosólidos en la zona de Linden, la planta dará servicio a la mayor área metropolitana de Estados Unidos, Nueva York, que incluye la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Medio y Bajo Hudson en el estado de Nueva York y cinco de las mayores ciudades de Nueva Jersey: Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth y Edison y sus alrededores.

Acerca de Aries Clean Technologies

Aries Clean Technologies, con sede en Franklin (Tennessee, EE. UU), desarrolla, diseña y crea sistemas y proyectos patentados de gasificación de lecho fluidizado y fluyo descendente utilizando sus ocho patentes otorgadas hasta la fecha. Sus proyectos prevén la conversión sostenible de biosólidos y biomasa, la reducción de emisiones de carbono y la producción de energía térmica y eléctrica limpia y biochar beneficioso Aries GREEN® o Bio-Fly-Ash™. Para obtener más información, visite nuestra página web www.ariescleantech.com.

“El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal”.

Contacts

Nancy Cooper



615.616.8235



nancy.cooper@ariescleantech.com