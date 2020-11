La Patient Safety Movement Foundation lanza un nuevo modelo de compromiso en apoyo a la misión de alcanzar cero muertes evitables para el 2030

El nuevo modelo facilita la participación de hospitales y organizaciones de atención médica y proporciona capacitación gratuita para crear una base de atención segura y confiable

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Cada año, más de 4,8 millones de pacientes pierden la vida por errores médicos evitables en todo el mundo. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF), una organización sin fines de lucro global, se compromete a alcanzar cero muertes evitables para el 2030 y ha lanzado un modelo de compromiso revisado para hospitales y organizaciones de atención médica para que este objetivo se haga realidad.

El modelo inicial de la Patient Safety Movement Foundation se enfocaba en asegurar que las organizaciones de atención médica se comprometieran a eliminar las principales causas de daños y muertes evitables en las instituciones de atención médica. Las actualizaciones de hoy, en cambio, les piden a las organizaciones que se comprometan a eliminar y mantener una fundación para la atención segura y confiable, y proporcionan Soluciones viables para la seguridad del paciente (Actionable Patient Safety Solutions, APSS), que incluyen resúmenes y soluciones de mejores prácticas basadas en evidencias, recursos educativos y capacitación virtual para ayudar a las organizaciones a integrar estas mejores prácticas a sus procesos existentes.

“Según nuestro modelo anterior de compromiso, los hospitales y sistemas de salud asociados informaron que salvaron 366 353 vidas entre 2012 y 2020, lo que demuestra que al comprometerse a implementar procesos para prevenir daños médicos y muertes se salvan vidas”, señaló el Dr. David B. Mayer, director ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation. “Pero para alcanzar nuestro objetivo final de cero, nos dimos cuenta de que era tiempo de adoptar un enfoque diferente con énfasis en crear una fundación para la seguridad. Es ahí donde se ven las brechas de implementación a nivel global y tenemos que ayudar a las organizaciones de atención médica a enfocarse en lo esencial”.

La Patient Safety Movement Foundation se enfocará en tres componentes fundamentales: una cultura de seguridad centrada en la persona; un marco de mejora continua e integral; y un modelo de sostenimiento efectivo. Su equipo interdisciplinario de líderes globales creó Proyectos de APSS, Educación sobre APSS y Capacitación en APSS virtual. Los Proyectos de APSS son resúmenes de las mejores prácticas que hacen uso de las evidencias más recientes para mejorar el desempeño acerca de varios temas como infecciones relacionadas con la atención médica, la seguridad de medicamentos e incluso la salud mental. La Educación sobre APSS incluye videos, seminarios web y artículos para mejorar los Proyectos de APSS. Por último, la Capacitación en APSS une todo con el trabajo de asesores calificados que se unen a las organizaciones de atención médica para guiarlas mientras transitan los aspectos específicos de la mejora de sus procesos. Juntos, estos servicios se complementan para crear una herramienta poderosa que los hospitales pueden usar para mejorar su atención.

“Los servicios de capacitación virtual que ofrecemos a las organizaciones de atención médica comprometidas por lo general cuestan cientos de miles o incluso millones de dólares, pero creemos que, si realmente queremos eliminar el daño por errores médicos evitables, estos servicios deben ser gratuitos”, declaró Donna Posser, DNP, RN, NE-BC, FACHE, BCPA, directora clínica de la Patient Safety Movement Foundation. “Hemos desarrollado este material y hemos mejorado nuestros servicios de soporte clínico para ayudar a eliminar las barreras de la implementación y hacerlo aún más fácil y económico para hospitales, instalaciones de cuidado a largo plazo, centros de cirugía ambulatoria, clínicas de atención primaria y más para reinventar sus sistemas e implementar medidas probadas para aumentar la seguridad de los pacientes y el personal”.

También se les pedirá a los socios comprometidos de hospitales y organizaciones de atención médica que compartan anualmente sus datos de desempeño, que incluye la cantidad de eventos de seguridad graves, eventos precursores y accidentes a punto de producirse, los que serán privados y solo se compartirán como datos agrupados combinados de organizaciones de todo el mundo para presentar el impacto positivo demostrado de este modelo en los resultados de seguridad de pacientes.

Para obtener más información sobre cómo comprometerse, visite https://patientsafetymovement.org/partners/commitments/commitment-faqs/. Para ver los servicios clínicos y productos gratuitos que ofrecemos, visite https://patientsafetymovement.org/clinical-support-products-and-services/.

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation: Cada año, más de 200 000 personas mueren innecesariamente en hospitales de los Estados Unidos. A nivel mundial, 4,8 millones de vidas se pierden de manera similar. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) es una organización mundial sin fines de lucro que ofrece herramientas gratuitas para ayudar a lograr CERO muertes evitables por errores hospitalarios. La Patient Safety Movement Foundation se estableció gracias al apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare con el objeto de reducir a CERO la cantidad de muertes evitables. Mejorar la seguridad de los pacientes requerirá el esfuerzo colaborativo de todas las partes interesadas, incluidos pacientes, prestadores de salud, empresas de tecnología médica, gobierno, empleadores y pagadores privados. La World Patient Safety, Science & Technology Summit de la PSMF reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo para realizar debates sensatos y fomentar nuevas ideas que desafíen el statu quo. Sus Soluciones viables para la seguridad del paciente (APSS) proporcionan procesos basados en evidencias para ayudar a los hospitales a eliminar errores y su Compromiso de datos abiertos alienta a las empresas de tecnología de atención médica a que compartan los datos por los cuales se compran sus productos. Visite patientsafetymovement.org para obtener más información, y siga a PSMF en Linkedin, Twitter, Instagram y Facebook.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

