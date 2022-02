La OTAN rectifica y afirma que no desplegará tropas en Ucrania

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguró este jueves que no desplegará tropas a Ucrania como se informó en horas de la mañana y que generó expectativa.

El anuncio lo hizo el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, rectificando el anuncio realizado horas antes por medio de un comunicado de prensa sobre el posible envío de apoyo militar a la nación.

“No hay tropas de combate de la OTAN, no hay tropas en absoluto dentro de Ucrania”, dijo el funcionario sobre la noticia que no se desplegará tropas a Ucrania.

Agregó que la entidad no tiene intención de apoyar con militares a la nación a pesar del conflicto con Rusia.

“Hemos declarado que no tenemos planes, ni intención de desplegar las tropas de la OTAN en Ucrania”, acotó Stoltenberg.

Medios de talla mundial destacaron la intención de la OTAN de aplicar el artículo 4 del Tratado de Washington, el cual establece cómo y porqué se desplegará tropas a países miembros amenazados por otras naciones.

En ese sentido, el alto funcionario indicó que se activó su plan de defensa.

“Hoy hemos activado los planes de defensa de la OTAN, que les otorgan a nuestros jefes militares más autoridad para mover fuerzas y desplegar fuerzas cuando fuese necesario y, por supuesto, estos podrían ser también elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN”, manifestó la OTAN.

Expertos han señalado que a aunque Stoltenberg dijo que no se desplegará tropas, los planes de defensa podrían ser un mecanismo para apoyar a Ucrania con militares.

Mientras la OTAN descarta el envío de tropas, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que no están atacando a las tropas rendidas ni a la población civil.