La opción de conectividad Gogo Galileo HDX ya está disponible en el Cessna Citation CJ4 Gen3

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Los clientes que recibirán el jet ejecutivo Cessna Citation CJ4 Gen3 ahora tienen la opción de incluir la solución de conectividad Gogo Galileo HDX instalada en su aeronave. Al integrar Gogo Galileo HDX, los clientes pueden beneficiarse de una solución de conectividad global adicional que ofrece un rendimiento excepcional. Anunciado en octubre de 2024, se espera que el CJ4 Gen3 entre en servicio en el año 2026.









El Cessna Citation CJ4 Gen3 está diseñado y fabricado por Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Los jets ejecutivos Cessna Citation son conocidos tanto por su lujo como por su productividad", afirmó Lannie O’Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing. "Ya sea para trabajar o para entretenerse, esta sólida solución garantiza que la experiencia de vuelo de los clientes esté tan conectada como su vida en tierra".

Las soluciones de conectividad Gogo llevan más de 20 años instaladas en los aviones Cessna Citation. Basándose en la probada plataforma AVANCE de Gogo, Gogo Galileo HDX mejora la experiencia a bordo de la cabina al brindar una solución global de órbita terrestre baja (LEO) con una antena HDX que se encuentra montada en el fuselaje. Esta solución de baja latencia garantiza una conexión fluida y de alta velocidad que permite a los pasajeros estar conectados y ser productivos durante todo el vuelo, independientemente de su ubicación.

La solución de conectividad se anunció en el mes de octubre de 2024 como una opción para los clientes que recibirán un nuevo Cessna Citation Longitude, Citation Latitude o Citation Ascend.

Acerca del Citation CJ4 Gen3

El Cessna Citation CJ4 Gen3 es el avión Citation más grande del segmento de los jets ligeros. Este avión certificado para un solo piloto combina una velocidad, un alcance y una economía de funcionamiento superiores en comparación con aviones más grandes, lo que lo convierte en la plataforma ideal para propietarios/operadores o departamentos de vuelo corporativos. El CJ4 es apreciado por clientes de todo el mundo por su lujo y productividad, así como por su amplia gama de misiones, que incluyen ambulancia aérea, patrulla marítima, búsqueda y rescate y reconocimiento aéreo.

El CJ4 Gen3 incorpora la aviónica Garmin G3000 PRIME de última generación, que ofrece a los pilotos un control intuitivo y fluido. La aeronave brinda una mayor tranquilidad tanto a los pilotos como a los pasajeros gracias a la revolucionaria tecnología Garmin Emergency Autoland e incluye los autothrottles de Garmin, que brindan protección y precisión sin esfuerzo en todas las fases del vuelo.

Se espera que el Citation CJ4 Gen3 ofrezca una autonomía máxima de 2165 millas náuticas y una carga útil máxima de 2200 libras. Con asientos para hasta 11 ocupantes y una capacidad de equipaje de 1040 libras, el avión ofrece un rendimiento y una versatilidad superiores.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc, una compañía de Textron Inc, ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones de carácter prospectivo son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Todas las afirmaciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones de carácter prospectivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios de comunicación:

Kate Flavin



+1.316.252.7780



kflavin@txtav.com

txtav.com