La OMS Toma Malas Decisiones sobre la Viruela del Mono, Opina AHF

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–La Fundación AIDS Healthcare Foundation (AHF) hoy le pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declare al brote de viruela del mono una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC), luego de que la institución mundial de salud no clasificara al brote de la enfermedad infecciosa una emergencia de salud mundial en una reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (International Health Regulations, RSI) (2005) el 25 de junio.

En la reunión, la OMS informó que desde mayo de este año, se han informado 3 040 casos a la OMS de 47 países, principalmente de la región europea de la OMS, y muchos casos iniciales no tienen vínculos epidemiológicos con áreas que históricamente han informado del virus, lo que sugiere que la transmisión no detectada podría haber estado en curso durante algún tiempo en muchos países. La mayoría de los casos confirmados se presentan entre hombres y ocurren entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

“Esto suena como la historia repetida con una enfermedad transmisible que afecta a una población que no es una prioridad para la población general de los Estados Miembros de la OMS, en particular los Miembros que consideran a los afectados como “indeseables” u “otros”, señaló el Dr. Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global de la AHF de la Universidad de Miami y exdirector general del programa nacional contra al SIDA de México (Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, CENSIDA). “La epidemia del VIH tampoco fue declarada una emergencia internacional hasta que el mundo supo que afectaba a los heterosexuales, las mujeres y los niños”.

De acuerdo con la OMS, el comité también expresó su “preocupación por el potencial de exacerbación de la estigmatización y la violación de los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad, la no discriminación, la salud física y mental, de los grupos de población afectados, lo que dificultaría aún más los esfuerzos de respuesta”.

El Dr. Saavedra, que actualmente es miembro del Consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y de dos redes regionales e internacionales de homosexuales (MPACT y GayLatino), agregó: “El estigma, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos no se combaten ocultando o minimizando la evidencia de salud pública. Las actitudes sociales e institucionales hacia las personas con diferentes orientaciones sexuales se combaten generando e implementando leyes nacionales para proteger a las personas afectadas, no negando una realidad epidemiológica. La decisión de no declarar una emergencia porque afecta principalmente a HSH es similar a la homofobia”.

De acuerdo con Global.Health, la viruela del mono, enfermedad viral que hasta hace muy poco rara vez se veía fuera de África, se ha detectado en más de 4 000 personas en aproximadamente 60 países donde el virus normalmente no se presenta.

“Cuando los recursos internacionales fluyen para abordar una enfermedad y cuando aumenta la inversión para la investigación de esa enfermedad específica, aumenta la conciencia pública sobre el problema; es necesaria una declaración de emergencia de salud pública de interés internacional para que se genere esta conciencia pública, afirmó Michael Weinstein, presidente de AHF. Instamos a la OMS a reunir al comité y le imploramos a este que reconsidere su decisión de modo que las personas en todo el mundo comiencen a tomar medidas preventivas para protegerse contra la viruela del mono Esto incluye que los gobiernos proporcionen activamente consejos de salud pública a las poblaciones en mayor riesgo. De otro modo, a la viruela del mono no se la considerará una emergencia. Este es un excelente ejemplo de ‘es mejor prevenir que curar’”.

