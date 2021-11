La Oficina del Censo anuncia que Hartville, Misuri, es el “centro de la población” de los Estados Unidos

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–La Oficina del Censo de los EE. UU. ha calculado el centro de la población de los Estados Unidos en función de la población del Censo del 2020, que consiste en 331.4 millones de personas. El centro está cerca de Hartville, un pueblo de unos 600 habitantes en Misuri sudcentral.

Cada diez años, desde el primer censo en 1790, la Oficina del Censo ha calculado el “centro de la población”, que es un punto en el cual un mapa imaginario de los Estados Unidos plano, sin peso y rígido se equilibraría perfectamente si todas las personas pesaran lo mismo. Este punto presenta la ubicación promedio de dónde viven las personas en los Estados Unidos.

Según los Datos para la redistribución legislativa del Censo del 2020 que se publicaron el 16 de septiembre, el centro de la población (el Día del Censo, 1 de abril de 2020) se ubica a unas 15 millas de Hartville. Además de calcular el centro nacional de la población, la Oficina del Censo también calcula centros de población de cada estado, condado, sector censal y grupo de bloques censales. Se pueden encontrar las coordinadas de cada una de esas ubicaciones en la página web del centro de la población.

El centro ayuda a agrimensores y a demógrafos a cuantificar cuán rápidamente y en qué dirección se desplaza la población de los EE. UU. a través del tiempo. El centro de la población se marca oficialmente con un monumento topográfico de la Inspección Nacional Geodésica (NGS, por sus siglas en inglés) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la acreditada fuente del gobierno de los EE. UU. con respecto a mediciones precisas de latitud, longitud y elevación.

El primer cálculo publicado acerca del centro de la población fue en 1790, cuando se documentó como el condado de Kent, Maryland, 23 millas al este de Baltimore. A lo largo de las 22 décadas siguientes, el centro de la población se ha movido continuamente hacia el oeste, a medida que el país se expandió. Más recientemente, el centro se ha desplazado hacia el suroeste, lo que refleja tanto la inmigración como el movimiento interno de las personas desde el Noreste y el Medio Oeste hacia la Franja del Sol.

Distintos pueblos de Misuri han sido centros de la población desde el 1980. Los desplazamientos mayores en términos de millas fueron entre 1850 y 1890, cuando hechos como la fiebre del oro en California y la especulación sobre las tierras en Oklahoma ayudaron a que las personas se dirigieran más al oeste.

“El desplazamiento del centro de la población ayuda a contar la historia de la migración de este siglo hacia el sur y hacia el oeste”, dijo Ron Jarmin, director interino de la Oficina del Censo. “Ayuda a visualizar dónde vivimos”.

La NGS ha conmemorado el centro nacional de población con marcadores geodésicos desde 1960.

“El trabajo de la NOAA de medir y crear mapas de nuestro país captura imágenes de la historia a medida que transcurre a través de los años”, dijo Nicole LeBoeuf, subadministradora del Servicio Nacional de Oceanografía de la NOAA. “Estas mediciones también proporcionan la base para los servicios de los que dependen los habitantes de Estados Unidos todos los días, tales como indicaciones para ir en automóvil a los lugares y la planificación de comunidades”.

El alcalde de Hartville, Rob Tucker, se mostró entusiasmado al enterarse de que su pueblo fue nombrado centro de la población del 2020. “Me llena de alegría vivir en Hartville. Siempre fue un pueblo con un gran corazón y ahora es el corazón de Estados Unidos”.

Se realizará un evento en la primavera del 2022 para reconocer a Hartville como centro de la población de los Estados Unidos. El evento incluirá la inauguración de un monumento topográfico. Habrá más detalles disponibles en los próximos meses.

Obtenga más información en el kit de prensa del centro de la población.

