La obligan a casarse con apenas 12 años y su marido le desfigura el rostro con ácido

Yemen.- La historia de la joven Anoud Hussain Sheryan es aterradora y una muestra que aún falta mucho por luchar y conquistar en relación al abuso contra las mujeres. Con apenas 12 años de edad fue obligada a casarse, quien tendría que ser su protector se convirtió en su verdugo y el hombre que le desfiguró el rostro con un ácido.

Hussain Sheryan, decidió romper el silencio con el objetivo de solicitar ayuda para costear su tratamiento médico y mejorar su apariencia física, la cual destruyó un hombre cegado por el egoísmo.

Actualmente, Hussain Sheryan tiene 19 años de edad, su corta vida apenas dos décadas cuentas enormes secuelas de un tormentoso pasado que la persigue y lo recuerda cuando se ve al espejo.

Disfigured by acid, the face of violence against Yemen's womenhttps://t.co/OQdtQG2tky

