La nueva World App: mensajería encriptada y pagos globales para todos

La superapp creada para humanos en la era de la IA se convierte en la billetera digital más utilizada del mundo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Tools for Humanity, la empresa tecnológica que desarrolla soluciones diseñadas para humanos en la era de la IA, presentó hoy la nueva World App, una superapp que integra mensajería encriptada, acceso financiero global y prueba anónima de identidad humana. El lanzamiento incluye World Chat, herramientas financieras transfronterizas ampliadas y mejoras en World ID. Los cofundadores Sam Altman y Alex Blania mostraron la nueva experiencia durante un evento en vivo “Unwrapped” en la sede de la empresa en San Francisco.









El internet y la manera en que interactuamos en línea evolucionan rápidamente a medida que avanza la IA. World Network busca actuar como una capa de confianza y verificación para plataformas y servicios digitales, con World App como punto de acceso principal. Actualmente, casi 40 millones de personas utilizan la app y cerca de 20 millones cuentan con un World ID verificado. En septiembre, World App se convirtió en la billetera digital de autocustodia más utilizada del mundo por usuarios activos mensuales (Fuente: SensorTower self custodial wallets Monthly Active Users, septiembre 2025), y su adopción continúa en expansión: una persona se registra en la app cada 1,7 segundos y otra verifica su identidad en un Orb cada 3,6 segundos.

“World muestra cómo sería un internet verificado por humanos y lo distinto que se siente cuando sabes quién es real”, afirmó Tiago Sada, director de producto de Tools for Humanity. “World App es un espacio donde las personas pueden comunicarse, enviar activos digitales, ahorrar, invertir y usar aplicaciones de manera integrada. Estas funciones no son experimentales: ya son útiles hoy y representan apenas el comienzo de lo que un ecosistema digital centrado en las personas puede ofrecer.”

World Chat: mensajería encriptada para humanos verificados

World Chat es una experiencia de mensajería encriptada y segura, diseñada para garantizar autenticidad, privacidad y conexión humana. Integrada directamente en World App, marca un paso clave hacia una comunicación centrada en las personas.

Características de World Chat:

Mensajería de humanos verificados: Burbujas azules y grises para indicar si un contacto es un humano verificado a través de World ID

Burbujas azules y grises para indicar si un contacto es un humano verificado a través de World ID Cifrado de extremo a extremo: Los mensajes de World Chat están asegurados por el protocolo XMTP, proporcionando un cifrado de extremo a extremo que cumple o supera el estándar establecido por Signal, sin necesidad de un número de teléfono y sin recolección de metadatos

Los mensajes de World Chat están asegurados por el protocolo XMTP, proporcionando un cifrado de extremo a extremo que cumple o supera el estándar establecido por Signal, sin necesidad de un número de teléfono y sin recolección de metadatos Pagos globales integrados: Las personas pueden enviar o solicitar activos digitales a su dirección de billetera directamente dentro de los chats, a través de múltiples países y sin comisiones dentro de la app

Las personas pueden enviar o solicitar activos digitales a su dirección de billetera directamente dentro de los chats, a través de múltiples países y sin comisiones dentro de la app Mini Apps dentro de las conversaciones: Aplicaciones de terceros, como los mercados de predicción Kalshi y Polymarket, juegos y herramientas financieras, ahora funcionan dentro de los hilos de mensajes, permitiendo experiencias interactivas sin salir del chat

Aplicaciones de terceros, como los mercados de predicción Kalshi y Polymarket, juegos y herramientas financieras, ahora funcionan dentro de los hilos de mensajes, permitiendo experiencias interactivas sin salir del chat Fotos de perfil resistentes a los deepfakes: Pronto, las personas podrán verificar opcionalmente que su foto de perfil coincida con su rostro real, mejorando la confianza en interacciones de citas, comercio y comunidades

Una cuenta global: nuevos productos financieros

La versión actualizada de World App amplía el acceso financiero al permitir que las personas utilicen activos digitales sin fronteras, todo desde la misma aplicación.

Novedades clave, donde aplican:

Cuentas virtuales: Impulsadas por Bridge, las cuentas virtuales en dólares estadounidenses están disponibles en 18 países, incluidos Estados Unidos, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y diversos países de América Latina. Los usuarios pueden recibir pagos de nómina directamente en World App y agregar fondos desde su banco a través de socios compatibles, lo que les permite gastar USDC sin comisiones dentro de la app

Impulsadas por Bridge, las cuentas virtuales en dólares estadounidenses están disponibles en 18 países, incluidos Estados Unidos, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y diversos países de América Latina. Los usuarios pueden recibir pagos de nómina directamente en World App y agregar fondos desde su banco a través de socios compatibles, lo que les permite gastar USDC sin comisiones dentro de la app Soporte para múltiples activos: Los usuarios pueden mantener y gestionar una variedad de stablecoins, incluyendo USDC, EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, wPEN y wCOP, sin comisiones dentro de la aplicación

Los usuarios pueden mantener y gestionar una variedad de stablecoins, incluyendo USDC, EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, wPEN y wCOP, sin comisiones dentro de la aplicación Ganá: Los humanos verificados pueden obtener hasta un 18% APY en WLD y hasta un 15% en USDC. Esta función, impulsada por Morpho, está protegida por la política de “un humano, una cuenta” de World ID

Los humanos verificados pueden obtener hasta un 18% APY en WLD y hasta un 15% en USDC. Esta función, impulsada por Morpho, está protegida por la política de “un humano, una cuenta” de World ID Activos ampliados: World App ofrece soporte para más de 100 activos digitales

World App ofrece soporte para más de 100 activos digitales Consumo en la vida real: Pagá en más de un millón de comercios en Argentina usando códigos QR. La World Card, que se lanzará en el primer trimestre, permitirá Apple Pay y pagos sin contacto (tap-to-pay) en Estados Unidos y otros países

World ID refuerza la confianza en línea

Tools for Humanity también presentó nuevas capacidades de World ID que hacen que las interacciones digitales sean más auténticas y confiables, especialmente en áreas sensibles como las plataformas de citas en línea. Estas actualizaciones siguen al anuncio de abril sobre su alianza con Match Group, comenzando con Tinder Japón.

Como parte de este despliegue, Tools for Humanity lanzó nuevas funcionalidades de World ID:

Insignia de humano verificado: Una nueva insignia que ayuda a los usuarios a generar confianza y reducir la suplantación de identidad en plataformas de citas

Una nueva insignia que ayuda a los usuarios a generar confianza y reducir la suplantación de identidad en plataformas de citas Verificación de edad con preservación de la privacidad: Ahora, las personas pueden demostrar que superan cierta edad sin revelar detalles de su identidad

Ahora, las personas pueden demostrar que superan cierta edad sin revelar detalles de su identidad Integración con Tinder: Tinder ahora utiliza la insignia de humano verificado y la verificación de edad con preservación de la privacidad, comenzando en Japón

Un internet más humano

Estas actualizaciones representan un paso importante hacia un mundo digital más seguro, útil y confiable. Al combinar prueba de humanidad, mensajería y acceso financiero en una sola plataforma global, Tools for Humanity contribuye a construir la infraestructura fundamental para un internet más centrado en las personas.

La nueva World App comienza a lanzarse globalmente hoy en iOS y Android.

Acerca de Tools for Humanity

Tools for Humanity (TFH) es una empresa tecnológica global creada para desarrollar soluciones para humanos en la era de la IA. Fundada por Sam Altman y Alex Blania, lideró el desarrollo inicial de World Network y opera World App. Tools for Humanity Corporation tiene su sede en San Francisco, California, y Múnich, Alemania. Para más información, visite: toolsforhumanity.com

Acerca de World Network

World está diseñado para ser la red de humanos reales más grande e inclusiva del mundo. El proyecto fue concebido originalmente por Sam Altman, Max Novendstern y Alex Blania, y tiene como objetivo proporcionar prueba de humanidad, acceso financiero y conexión para todas las personas en la era de la IA. Para más información sobre World, visite: world.org y X.

Avisos legales World App es una plataforma tecnológica y no una institución financiera. La función de cuentas virtuales es impulsada por Bridge. Los usuarios pueden acceder a información relevante, licencias aplicables y criterios de elegibilidad en: www.bridge.xyz, la cual debe ser evaluada por usted y sus asesores para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes. El tratamiento regulatorio de las stablecoins y de las actividades con monedas virtuales varía según la jurisdicción y está sujeto a cambios. Las tasas de rendimiento (APY) indicadas son variables, pueden modificarse y no están garantizadas por World App. Las recompensas reales pueden diferir según las tasas del proveedor del protocolo de terceros, el saldo disponible, promociones vigentes (si las hubiera) y podrían ser inferiores a las señaladas. World App es una plataforma tecnológica que permite acceder a protocolos de terceros; no ofrece directamente servicios bancarios, de custodia ni de inversión, y el uso de protocolos de préstamos on-chain implica riesgos, incluida la posible pérdida de valor. Esta información es de carácter general y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni legal; considere su situación particular y, si es necesario, consulte con un asesor independiente. La elegibilidad para los tokens Worldcoin (WLD) está limitada según la ubicación geográfica, la edad y otros factores. WLD no está disponible para distribución a través de World App a personas, empresas u organizaciones que residan, estén ubicadas o constituidas en el estado de Nueva York u otros territorios restringidos. World Assets, Ltd. y World Foundation no se responsabilizan por la disponibilidad de WLD en plataformas de terceros, ya sean exchanges centralizados o descentralizados. Para más información, consulte: https://world.org/legal/user-terms-and-conditions. Los productos de criptomonedas pueden ser de alto riesgo. Los usuarios pueden acceder a información relevante en: https://world.org/risks. El contenido anterior corresponde únicamente a la fecha indicada y está sujeto a riesgos, incertidumbres y supuestos, por lo que podría resultar inexacto o modificarse sin previo aviso. La información proporcionada es de carácter general y no constituye asesoramiento legal, fiscal ni financiero, ni una oferta o solicitud de ningún producto o servicio. Un aviso legal completo está disponible en nuestros términos de uso, y la información adicional relevante para los usuarios puede consultarse en nuestra página de riesgos.

