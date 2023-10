La Nueva Poderosa 670 AM de Salem Media Group se asocia con The Weather Channel en Español

La asociación proporcionará pronósticos meteorológicos diarios de expertos y advertencias de clima extremo a los hispanos del sur de Florida

IRVING, Texas–(BUSINESS WIRE)–Salem Media Group, Inc. (NASDAQ: SALM) anunció hoy que La Nueva Poderosa 670 AM en Miami y The Weather Channel en Español han iniciado una asociación estratégica que mejorará la cobertura meteorológica e informes climáticos en español, específicamente seleccionados para el sur de Florida.





La Nueva Poderosa, la principal estación de radio de noticias y entrevistas en español en el sur de Florida y basada en Miami, transmitirá los pronósticos de Weather Channel dos veces al día con informes adicionales y entrevistas con expertos durante condiciones climáticas críticas. Los informes de Weather Channel en Español contarán con su equipo diverso de meteorólogos galardonados y su excepcional equipo de producción y recopilación de noticias detrás de escena. Los informes de el Weather Channel en Español también serán transmitidos por Radio Oasis 990 AM de Salem Media Group en Miami.

El contenido también se distribuirá en el sitio web de La Nueva Poderosa www.lapoderosa.com, el sitio web de Radio Oasis www.oasisradiomiami.com, y las aplicaciones y plataformas de redes sociales de ambas estaciones.

ACERCA DE LA NUEVA PODEROSA 670 AM:

La Nueva Poderosa 670 AM, una estación de Salem Media Group, ha sido una fuente de información incondicional y confiable de la comunidad del sur de Florida durante 25 años, transmitiendo 50,000 kilovatios en el sur de Florida y el Caribe. Transmitiendo en línea las 24 horas del día, también cuenta con una audiencia mundial. Durante décadas, La Nueva Poderosa ha sido la estación a la que acuden los hispanos del sur de Florida como centro de información y las últimas noticias y opiniones locales, nacionales e internacionales. Su énfasis en la participación de los oyentes, entrevistas con expertos y actualizaciones de noticias las 24 horas del día hacen de La Nueva Poderosa 670 la fuente de referencia preferida para la muy diversa comunidad hispana del sur de Florida. La Nueva Poderosa se transmite simultáneamente en WWFE 670 AM, WRHC 1550 AM y 103.1 FM.

SOBRE EL CANAL DEL TIEMPO EN ESPAÑOL:

Weather Channel en Español es la primera red de noticias meteorológicas en español que transmite gratuitamente las 24 horas, los 7 días de la semana en los Estados Unidos y ofrece cobertura y noticias meteorológicas en los EE. UU., el Caribe y América Latina. La red es 100% gratuita y está disponible en las principales plataformas de transmisión. Además de las transmisiones en vivo, la nueva cadena presenta contenido original que agrega valor a la experiencia del espectador con programación que brinda vistas interesantes e inesperadas del mundo del tiempo, el cambio climático y más.

The Weather Channel en Español está disponible en la aplicación de transmisión The Weather Channel y en Local Now, Sports.TV y theGrio de Allen Media Group. TWCE también está disponible en Roku Channel, YouTube TV, Hulu+LIVE TV, Redbox, Verizon Fios, FuboTV, Xumo Play, Plex, FreeCast, Canela.TV y la aplicación Audacy.

ACERCA DEL GRUPO DE MEDIOS SALEM:

Salem Media Group es la empresa multimedia líder de Estados Unidos que se especializa en contenido cristiano y conservador, con propiedades de medios que incluyen radio, medios digitales y publicación de libros y boletines. Cada día, Salem atiende a una audiencia leal y dedicada de oyentes y lectores que ascienden a millones a nivel nacional. Con su enfoque de programación única, Salem ofrece contenido atractivo, comentarios frescos e información relevante de algunas de las figuras más respetadas del panorama de los medios cristianos y conservadores. Obtenga más información sobre Salem Media Group, Inc. en www.salemmedia.com, Facebook y Twitter.

