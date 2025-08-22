La nueva gama Belkin UltraCharge ofrece una carga elegante y rápida de 25 W

La primera línea de productos a nivel mundial con certificación Qi2 25W pone a disposición de los usuarios una carga inalámbrica más inteligente y diseñada a la medida de la nueva generación de dispositivos.

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Belkin, empresa líder en el sector de la electrónica de consumo durante más de 40 años, anunció hoy el lanzamiento de tres nuevas soluciones de carga inalámbrica provistas de certificación Qi2 25W. De esta manera, el fabricante expande su galardonado catálogo de productos de carga portátil. Estos nuevos accesorios incorporan el último estándar Qi2 que permite suministrar una carga inalámbrica de hasta 25 W más eficiente, provista de función de gestión térmica y ofreciendo una amplia compatibilidad.









Este anuncio se produce después de que Belkin haya conseguido la certificación de múltiples productos de acuerdo con el nuevo protocolo Qi2 25W. Así se prepara el terreno para el desarrollo de futuros accesorios de alto rendimiento que darán respuesta a las cambiantes necesidades de tanto los usuarios como de los dispositivos que estos utilizan.

Los tres productos UltraCharge han sido concienzudamente diseñados por Belkin con la excelencia en seguridad, rendimiento y diseño que caracteriza a la firma tecnológica. Al admitir una carga inalámbrica de hasta 25 W, los productos de la gama UltraCharge proporcionan velocidades de carga hasta 5 veces más rápidas que las de los cargadores Qi convencionales. Cada producto incorpora la nueva tecnología propietaria de refrigeración ChillBoost™, que regula de forma activa las temperaturas de los dispositivos conectados para asegurar una carga de alta velocidad y segura. Asimismo, todos son sometidos a las rigurosas pruebas del sistema Belkin SmartProtect, incluyendo exhaustivos procesos de control de calidad que garantizan la seguridad y fiabilidad. Los productos que conforman la gama UltraCharge han sido fabricados en un 85 % con plástico reciclado y se comercializan con un embalaje completamente libre de plástico. Belkin se reafirma así en sus esfuerzos por reducir los desechos y fabricar productos de una manera más responsable.

La primera gama de productos a nivel internacional con certificación Qi2 25W

Estación de carga magnética 3 en 1 UltraCharge Pro

Siendo el modelo más avanzado y veloz de la línea UltraCharge, la estación UltraCharge Pro ha sido diseñada para los usuarios más exigentes que valoran un rendimiento óptimo y el acabado más refinado. Ya sea emplazada en una mesilla de noche, un escritorio de trabajo o una encimera de cocina, UltraCharge Pro no solo da un toque de elegancia a cualquier espacio, también mantiene todos tus dispositivos cargados, protegidos y listos para su uso.

Características principales:

Carga un iPhone del 0 al 50 % en 25 minutos 1 y un Apple Watch del 0 al 80 % en 30 minutos.

y un Apple Watch del 0 al 80 % en 30 minutos. Carga tres dispositivos al mismo tiempo: un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods.

Ángulo de visionado ajustable hasta en un ángulo de 70° en vertical u horizontal.

Base lastrada con emplazamiento magnético por presión sencillo y usando una sola mano.

Materiales de alta calidad con acabado cromado y base de silicona con textura suave al tacto.

Incluye un adaptador de alimentación USB-C de 45 W y un cable USB-C a USB-C de 1,5 m.

Cargador magnético plegable 3 en 1 UltraCharge

Creado con la portabilidad como eje principal de su diseño, UltraCharge 3 en 1 presenta un factor de forma ligero y compacto que resulta perfecto para viajar. No obstante, es lo suficientemente potente como para cargar hasta tres dispositivos al mismo tiempo. UltraCharge 3 en 1 es ideal para profesionales dinámicos, viajeros incansables y usuarios con un gusto refinado por el diseño y la funcionalidad que requieren en sus rutinas diarias de un equipamiento optimizado y móvil. Esta solución puntera combina rendimiento, flexibilidad y facilidad de uso.

Características principales:

Carga un iPhone del 0 al 50 % en tan solo 29 minutos 2 .

. Diseño ligero y plegable que ofrece una gran portabilidad para viajar.

Carga hasta tres dispositivos al mismo tiempo: un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods.

Ángulo de visión ajustable en orientación horizontal o vertical.

Incluye un adaptador de alimentación USB-C de 45 W y un cable USB-C a USB-C de 1,5 m.

Cargador magnético plegable 2 en 1 UltraCharge

UltraCharge 2 en 1 proporciona una carga inalámbrica ultrarrápida y como está provisto de un puerto USB-C adicional permite recargar un tercer dispositivo, como un reloj inteligente. Es perfecto para aquellos usuarios que quieren una velocidad máxima de carga sin el engorro de tener que transportar un cargador voluminoso. Desde su uso en entornos domésticos a su transporte en equipajes de mano, este cargador ha sido pensado para la vida dinámica moderna.

Características principales:

Carga dos dispositivos de forma inalámbrica y simultánea, además de un tercero adicional por el puerto USB-C integrado.

Con un factor de forma ligero y plegable, diseñado para viajar.

Compatible con dispositivos de Apple y Android.

Al ser convertible, se puede usar como base horizontal o soporte vertical con ángulo de visionado ajustable.

Incluye un adaptador de alimentación USB-C de 45 W y un cable USB-C a USB-C de 1,5 m.

Abriendo las puertas del estándar Qi2 25W: ¿Por qué es importante?

Qi2 25W es la última generación del estándar de carga inalámbrica Qi, desarrollado por el Wireless Power Consortium. Suministra velocidades de carga superiores (de hasta 25 W), un consumo de energía más eficiente y una compatibilidad más amplia con un extenso abanico de dispositivos y fabricantes. Este estándar de nueva generación consolida la transición a una nueva era de accesorios de carga inalámbricos que ofrecen una mayor potencia sin necesidad de usar cables. Los nuevos productos de Belkin con certificación Qi2 25W han sido fabricados para cumplir con estas demandas. Ofrecen un rendimiento excelente que está a la altura del potencial de los nuevos modelos de smartphone, capaces de cargarse inalámbricamente a mayores velocidades.

Disponibilidad

UltraCharge Pro 3 en 1 ya está disponible a la venta en belkin.com, amazon.com, y una selección de tiendas físicas alrededor del mundo con un precio de 119,99 € (PVR).

ya está disponible a la venta en belkin.com, amazon.com, y una selección de tiendas físicas alrededor del mundo con un precio de 119,99 € (PVR). UltraCharge 3-in-1 ya está disponible a la venta en belkin.com, amazon.com, y una selección de tiendas físicas com un precio 89,99 € (PVR).

ya está disponible a la venta en belkin.com, amazon.com, y una selección de tiendas físicas com un precio 89,99 € (PVR). UltraCharge 2-in-1 ya está disponible a la venta en belkin.com, amazon.com, y una selección de tiendas físicas con un precio de 59,99 € (PVR).

El kit para los medios está disponible en el siguiente ENLACE.

1 Basado en pruebas internas. La tecnología inalámbrica Qi2 25W de Belkin carga un iPhone 16 del 0 al 50 % en 25 minutos usando iOS 26 o posterior. Los tiempos de carga varían según los factores del entorno; los resultados en la práctica podrían ser distintos.



2 Basado en pruebas internas. Los resultados en la práctica serán distintos.

Sobre Belkin

Belkin es una empresa con sede en California y líder en el mercado de accesorios de tecnología que lleva más de 40 años creando soluciones de carga, protección, conectividad y de audio innovadoras y merecedoras de distintos galardones de la industria. Diseñados en el sur de California y vendidos en más de 100 países alrededor del mundo, los productos de Belkin reflejan el inquebrantable compromiso de la compañía por dedicar la mayor parte de sus esfuerzos y recursos en investigación y desarrollo, progreso comunitario, educación, sostenibilidad y, sobre todo, en servir a sus clientes. Desde nuestros modestos inicios en un garaje en el sur de California en 1983, Belkin se ha convertido en una empresa de tecnología global y diversa. Nuestras fuentes de inspiración siguen siendo el planeta que habitamos y el desafío de acercar la tecnología a los usuarios.

