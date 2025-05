La nueva entrega de Mouser explora la intersección de la tecnología sostenible y la innovación en ingeniería

DALLAS Y FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., el distribuidor global autorizado que ofrece los componentes electrónicos más novedosos y productos de automatización industrial, lanzó hoy "Reduce, Reuse, Reimagine Tech", la última entrega de Juntos Impulsando la Innovación (EIT por sus siglas en inglés), su programa especial sobre tecnología. Esta entrega profundiza en las tecnologías limpias a través de las cuales se busca mejorar el medio ambiente al tiempo que brindar soluciones de ingeniería innovadoras de cara al futuro.









La sostenibilidad en el campo de la ingeniería se ha convertido en un pilar fundamental para la revolución de las energías renovables, y presenta oportunidades en sectores como la agricultura, el transporte y los sistemas de gestión de residuos. Valiéndose del Internet de las Cosas (IoT), la energía solar y los sistemas basados en datos, las industrias globales pueden transformar la forma en que generan y consumen energía, y la comunidad de ingenieros puede implementar iniciativas de inclusión digital y computación verde, también conocida como tecnologías verdes, con el objetivo de desarrollar proyectos de diseño electrónico con un enfoque en la durabilidad, reparabilidad y eficiencia. Incluir principios sostenibles en el proceso de diseño abre nuevas posibilidades para la innovación.

En el podcast "La Tecnología Entre Nosotros" ("Tech Between Us"), el anfitrión Raymond Yin, director de contenido técnico de Mouser, conversa con Scott Wharton, director ejecutivo de Tandem PV, acerca de las tendencias globales del mercado de la energía solar, enfocándose en los materiales innovadores para la captación de energía solar. En el podcast "In Between The Tech", Holly Stower, líder de grupo en Cleantech Group, habla sobre la economía azul, el uso sostenible de los recursos marinos para el crecimiento económico y el impacto de la IA en las tecnologías limpias.

"El enfoque de la tecnología limpia tiene que ver con replantearnos sistemas enteros. La agricultura de precisión y las tecnologías verdes ponen de manifiesto el progreso que se ha logrado a través de iniciativas estratégicas para reducir desechos, optimizar recursos y crear tecnologías que atiendan tanto las necesidades humanas como las ambientales", dijo Yin. "La ingeniería sostenible radica en nuestra capacidad para transformar los desafíos que se nos presentan en soluciones integradas y escalables que construyan puentes entre el avance tecnológico y la sostenibilidad global".

Además del podcast, el programa EIT incluye videos, artículos técnicos e infografías relacionadas con estas temáticas, así como contenido exclusivo para suscriptores, en donde se exploran las tecnologías modernas que impulsan el desarrollo sostenible. Al abordar las diversas formas de reducir y reutilizar nuestros recursos, el programa proporciona a los profesionales del campo de la ingeniería soluciones vanguardistas para crear un futuro más sostenible.

Creado en 2015, el programa Juntos Impulsando la Innovación de Mouser es uno de los programas educativos más reconocidos en la industria de los componentes electrónicos. Si desea obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/clean-technology/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, X y YouTube.

Para conocer las últimas novedades de Mouser y los nuevos lanzamientos de productos, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

Como distribuidor autorizado global, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconductores, componentes electrónicos y productos de automatización industrial más innovadores. Mouser garantiza a sus clientes productos genuinos, 100 % certificados y completamente rastreables de cada uno de sus socios fabricantes. Para impulsar el desarrollo de los diseños de sus clientes, el sitio web de Mouser ofrece una extensa biblioteca de recursos técnicos, entre los que se incluyen un Centro de Recursos Técnicos, fichas técnicas de productos, diseños de referencia específicos de proveedores, notas de aplicación, documentación técnica de diseño y herramientas de ingeniería.

Para que la comunidad de ingenieros se mantenga al tanto sobre los avances más recientes en productos, tecnología y aplicaciones, Mouser ofrece un boletín informativo gratuito. Las suscripciones por correo electrónico son totalmente personalizables y se adaptan a las necesidades específicas y cambiantes de cada proyecto. Ningún otro distribuidor ofrece a los ingenieros tanto control y personalización sobre la información que reciben. Para descubrir las tecnologías emergentes, las tendencias de productos y mucho más, puede suscribirse hoy mismo a través de https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

