La NOAA y la Oficina Meteorológica del Reino Unido comparten sus ideas y el conocimiento adquirido sobre los portales de resiliencia climática

El acceso a los datos climáticos es el tema central del acto de prensa Esri CU

REDLANDS, California.–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en tecnología de sistemas de información geográfica (SIG), ha anunciado hoy el programa de su conferencia de prensa con motivo de la Conferencia de usuarios 2023 de la empresa. Se podrá acceder al evento tanto en persona como a través de una transmisión en directo.





Quién:

Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri

Dr. Richard Spinrad, subsecretario de Comercio para los Océanos y la Atmósfera de la NOAA y administrador de la NOAA

Richard Bevan, director de Tecnología de la Oficina Meteorológica del Reino Unido

Dónde:

Hilton Bayfront, San Diego. 1 Park Blvd. San Diego, CA 92101 Cobalt 500;



o por transmisión en directo; solicite el enlace por correo electrónico a media.help@esri.com

Cuándo:

Martes 11 de julio de 2023 a las 11:15 de la mañana (PDT)

Por qué:

Actuar ante el cambio climático a escala nacional exige una enorme movilización de datos, recursos y herramientas listos para usar que las comunidades de todos los niveles puedan aplicar a los desafíos actuales y futuros. Las agencias federales de los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido están adoptando una metodología geográfica, reuniendo capas de datos gubernamentales autorizados. Los líderes influyentes de Esri, NOAA y Met Office explicarán cómo están utilizando la tecnología geoespacial para descubrir perspectivas particulares de cada lugar para facilitar la planificación comunitaria, la elaboración de políticas y la adopción de medidas climáticas. Obtenga información actualizada sobre los portales climáticos que ambas agencias acaban de implementar y reciba más información sobre lo que está ocurriendo y lo que se puede lograr cuando los SIG se aplican al cambio climático.

