La nieve vuelve a cubrir dunas del Sahara

La nieve volvió a cubrir algunas dunas del desierto del Sahara durante este invierno, un fenómeno que fue reportado el pasado 17 de enero. Las imágenes fueron registradas en Aïn Séfra, una ciudad argelina conocida como la “Puerta del Sahara”, ubicada al norte del desierto, en las faldas de la cordillera del Atlas y cerca de la frontera con Marruecos.

Aunque el Sahara es sinónimo de calor extremo, las nevadas no son imposibles. Históricamente, este tipo de eventos era muy poco frecuente: la primera nevada ampliamente documentada ocurrió en 1979 y, durante casi cuatro décadas, no volvió a repetirse. Sin embargo, desde 2016 el fenómeno ha comenzado a presentarse con mayor regularidad, al punto de registrarse episodios de nieve de forma casi anual desde 2021.

Las condiciones del desierto explican este contraste térmico. Durante el día, la arena puede alcanzar temperaturas de entre 30 y 40 grados Celsius, pero por la noche pierde el calor con rapidez debido a la ausencia de nubes. Esta caída brusca de temperatura, combinada con la llegada de frentes fríos intensos, puede provocar registros bajo cero y, en ocasiones, nevadas. Un caso extremo se dio en enero de 2005, cuando Argelia alcanzó una temperatura récord de –14 °C.

Además, los patrones de circulación atmosférica invernal favorecen el ingreso de masas de aire frío y húmedo procedentes del océano Atlántico, el mar Mediterráneo e incluso del océano Índico hacia el norte del Sahara, lo que incrementa la probabilidad de precipitaciones en los márgenes del desierto. Estos factores explican por qué la nieve, aunque inusual, se ha convertido en una imagen cada vez menos rara en esta región árida.