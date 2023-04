La NBA permitirá el consumo de marihuana a los jugadores

La NBA tomó la determinación de permitir el consumo de marihuana a los jugadores con un acuerdo que se extiende hasta el 2030.

El cambio de las políticas y el reglamento de la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) ha generado revolución a nivel internacional.

Aunque la organización no ha hecho el anuncio de forma oficial, la noticia se ha viralizado y causado controversia.

De acuerdo con el destacado periodista de The Athletic, Shams Charania, la NBA dio luz verde al consumo de marihuana a los jugadores.

“Fuentes: Los jugadores de la NBA ya no tendrán prohibido el consumo de marihuana en virtud del nuevo acuerdo de negociación colectiva de siete años”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Agregó que con el acuerdo se eliminara del programa de pruebas antidrogas, un proceso que comenzó durante la temporada 2019-2020.

Sources: NBA players will no longer be prohibited for marijuana under the new seven-year Collective Bargaining Agreement. It's been removed from the anti-drug testing program, a process that began during 2019-20 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2023