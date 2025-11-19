La NASA transmitirá imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS

La NASA anunció que este miércoles 19 de noviembre transmitirá en vivo imágenes del cometa 3I/ATLAS, el tercer cometa interestelar registrado en la historia de la astronomía. El evento, que comienza a las 3 de la tarde (hora centroamericana), representa una oportunidad única para científicos y curiosos de todo el mundo interesados en el espacio.

La transmisión busca compartir los hallazgos más recientes sobre el 3I/ATLAS, un cometa que no proviene de nuestro sistema solar, sino de regiones lejanas del cosmos. A través de fotografías de alta resolución y análisis de expertos, la NASA planea explicar el origen, la composición y la importancia de este fenómeno astronómico poco frecuente.

A diferencia de los cometas comunes que orbitan el Sol, el 3I/ATLAS se desplaza desde el espacio interestelar, lo que significa que se formó fuera de nuestro sistema solar y ofrece pistas sobre otras zonas de la galaxia. Analizar su composición podría ayudar a los científicos a entender mejor los materiales que existen más allá de nuestro vecindario planetario.Este será solo el tercer cometa de este tipo observado por telescopios humanos, después de los históricos 1I/'Oumuamua y 2I/Borisov.

La observación en tiempo real permitirá comparar similitudes y diferencias entre estos visitantes interestelares, abriendo la puerta a nuevas teorías sobre la formación de cometas y la evolución de sistemas planetarios.