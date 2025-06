"La nación iraní no es de las que se rinde", le responde el líder supremo de Irán a Trump 

El líder supremo de Irán, ayatola Alí Jamenei, fue contundente al decir que su nación no se rinde luego que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, lo amenazara al indicar que sabía dónde estaba.

Las declaraciones del representante del país persa han generado tensión, en medio de una guerra que busca evitar que Irán pueda fabricar una bomba nuclear.

A pesar de que el conflicto es entre EEUU e Irán, la nación de Israel ha tomado parte importante en la escalada de violencia, lanzando misiles en contra de supuestas bases nucleares.

"Que sepan los estadounidenses que la nación iraní no es de las que se rinde, y cualquier intervención militar por su parte resultará sin duda en un daño irreparable", dijo en tono contundente el líder supremo de Irán.

La máxima autoridad de la nación islámica ofreció este miércoles un discurso nacional en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense sobre la posibilidad de asesinarlo.

"Aquellos que son sabios y están familiarizados con Irán, su pueblo y su historia nunca hablan a esta nación en lenguaje de las amenazas", agregó tras decir que Irán no se rinde.

Trump dijo el martes que Alí Jamenie es un blanco fácil, dando a entender que si Israel quisiera eliminarlo, lo haría sin titubeos.

"No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia. Gracias por su atención a este asunto", agregó el líder republicano.