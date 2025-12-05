La mitad de los europeos creen que el verdadero enemigo es Trump y no Putin 

Un nuevo estudio destaca que la mitad de los europeos cree que Trump es su enemigo. La encuesta, citada por varios medios, evidencia una creciente preocupación en Europa sobre el impacto que tendría el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El sondeo consultó la opinión de ciudadanos de países clave como Alemania, Francia y España, encontrando que al menos el 50% considera a Trump una amenaza para sus relaciones internacionales y su seguridad.

Esta percepción negativa contrasta con la imagen que Trump intenta proyectar en Estados Unidos y refleja la tensión existente entre Europa y el mandatario estadounidense.

Opinión pública europea y las relaciones internacionales

Las razones de esta desconfianza europea hacia Trump se relacionan con su historial en política exterior, su postura frente a organizaciones como la OTAN y su retórica polémica respecto a los aliados tradicionales.

Expertos advierten que su regreso podría alterar el equilibrio diplomático global y profundizar la brecha entre la Unión Europea y Estados Unidos.

En contraste, solo una fracción menor de los encuestados ve en Trump un posible socio estratégico para Europa.

Sectores académicos y periodistas han destacado la importancia de la postura europea ante estas elecciones estadounidenses, sobre todo por los desafíos geopolíticos actuales.