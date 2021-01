La memorable fotografía de una madre tomada de la mano de su hija antes de morir

Reino Unido.- La fotografía de una madre tomada de la mano de su hija en una sala Covid-19 se viralizó tras su muerte, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el contagio.

Se trata de María y su hija Anabel Sharma de 76 años de edad y 49 años de edad, quienes al ser ingresadas juntas por complicaciones del coronavirus se tomaron la fotografía.

La fotografía fue tomada en un hospital de Leicestershire, Reino Unido, cuando ambas necesitaban de máscara de oxígeno para respirar.

Las mujeres que protagonizaron la fotografía contrajeron el contagio luego que un menor de 12 años se contagiara en la escuela. Posteriormente se enfermó María, Anabel y otras cuatro personas.

‘Tanto su madre como ella se pusieron delicadas y fueron internadas. A María se le colocó una mascarilla de oxígeno, pero al darse cuenta que no sobreviviría, firmó una Orden de No Resucitación y pidió que la dejaran estar con sus hijas’, detalla el medio británico The Sun.

Los galenos trasladaron a la mujer de 76 años a la sala donde estaba su hija, también delicada de salud para con un apretón de mano despedirse.

“Los médicos le dijeron que si lo hacían, no duraría mucho. Ella asintió, tuvimos cinco minutos con ella”, agrega el relato del medio de comunicación y que quedó plasmado en la fotografía.

Hace a penas unas semanas, la hija de 49 años dejó el hospital y decidió viralizar la fotografía para generar conciencia. ‘Le pediría a la gente que siga todas las precauciones y pensar en los demás’, dijo la mujer que sufre secuelas por el contagio.

Reino Unido es una de las naciones europeas más afectadas por el contagio, obligando a las autoridades a decretar nuevamente confinamientos estrictos para disminuir la propagación del virus.