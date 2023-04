La marca TOM FORD anuncia el equipo de su dirección ejecutiva

Guillaume Jesel es el nuevo presidente y gerente general de TOM FORD

Peter Hawkings es el nuevo director creativo de TOM FORD

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–La marca TOM FORD, ahora propiedad de The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), anunció los nombramientos de Guillaume Jesel en el cargo de presidente y director general de TOM FORD y de Peter Hawkings en el cargo de director creativo de esa empresa; ambas funciones entrarán en vigencia al cierre de la adquisición. Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN) (“Grupo Zegna”) ha nombrado un director general de TOM FORD FASHION, quien según lo previsto, sería anunciado en julio y asumiría el cargo en el tercer trimestre del calendario 2023. Estos directivos colaborarán para garantizar que la imagen sea coherente y cohesiva en todos aspectos de los productos, la comunicación de la marca y la venta al por menor.





The Estée Lauder Companies (“ELC”) compró hoy la marca TOM FORD en un acuerdo transformador por el cual la compañía se constituye en única propietaria de la marca TOM FORD y de toda su propiedad intelectual. La gestión de la marca por parte de ELC y los nuevos directivos que fueran anunciados hoy y a través de sus licencias con el Grupo Zegna para comercializar moda y accesorios y el Grupo Marcolin para comercializar anteojos, asegura la continuidad y facilita la evolución de la marca TOM FORD como una de las marcas de lujo internacionales más prominentes del siglo XXI. El Grupo Zegna adquirió las operaciones del negocio de moda de TOM FORD (“TOM FORD FASHION”) necesarias para cumplir sus obligaciones como licenciatario de ELC.

Tom Ford y Domenico De Sole seguirán desempeñándose como asesores de la marca hasta fines de 2023. Respecto de los nuevos nombramientos, Tom Ford aseguró: “Estoy sumamente satisfecho con la adquisición de la marca TOM FORD por parte de The Estée Lauder Companies. Su equipo ha sido un socio excelente y Guillaume es un líder extraordinario que no solamente comprende el negocio de la belleza, sino que también comprende la moda a la perfección.

“Además, estoy encantado de que el Grupo Zegna siga fabricando y distribuyendo los artículos de moda y los accesorios de TOM FORD, así como la venta al por menor de TOM FORD FASHION. He colaborado codo a codo con Zegna durante más de 30 años, primero en Gucci y luego en Yves Saint Laurent. Cuando nos planteamos crear la marca TOM FORD, realmente no podía haber habido otro socio mejor para producir productos de moda de alta calidad y brindar una experiencia de venta al por menor impecable.

“Marcolin ha sido un socio excelente en la producción y distribución de los anteojos TF desde la creación de la marca y me encantó colaborar con Maurizio Marcolin y su talentoso equipo durante todos estos años.

“Estas empresas, con la dirección de marca de The Estée Lauder Companies, me dan la tranquilidad de que la marca TOM FORD seguirá llenándome de orgullo durante muchos años”.

Al respecto, Domenico De Sole expresó: “Estoy encantado con esta adquisición. Tenemos una asociación histórica entre la marca TOM FORD y The Estée Lauder Companies que se remonta a la concepción de la marca, además de una estrecha relación con Gildo Zegna y el Grupo Zegna, que se ha ido forjando durante los últimos 30 años. Dada nuestra trayectoria juntos, que ha sido larga y exitosa, estoy seguro de ambas empresa honrarán el legado que Tom y yo hemos construido en los últimos 18 años. Le agradezco sinceramente a Tom por su magnífica visión y liderazgo, así como a nuestro equipo de TOM FORD, que es increíblemente talentoso, por su dedicación y ardua labor en pos del éxito de la marca”.

GUILLAUME JESEL: FLAMANTE PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE TOM FORD Y DESARROLLO DE NEGOCIOS DE LUJO DE THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

Guillaume Jesel aporta casi una década de éxitos en dirección de la marca TOM FORD BEAUTY a su nueva función de dirección ejecutiva en la marca TOM FORD. Siendo presidente y director general de TOM FORD, Guillaume se encargará de supervisar todas las verticales y establecerá una estrategia integral de lujo para la marca. Guillaume trabajará bajo las órdenes de los ejecutivos de ELC, Jane Hertzmark Hudis, presidente ejecutiva del Grupo y Tracey T. Travis, vicepresidente ejecutiva y directora financiera.

“Guillaume ha tenido un aporte decisivo en la conformación del sector de la belleza de lujo de nuestro negocio. Gracias a su capacidad para articular la marca TOM FORD, TOM FORD BEAUTY ha podido lograr un éxito notable a nivel mundial y por eso, es la persona ideal para dirigir la marca TOM FORD hacia un futuro apasionante”, declaró Fabrizio Freda, presidente y director general de The Estée Lauder Companies.

Con la conducción permanente de Guillaume en TOM FORD BEAUTY, donde trabajó directamente con Tom Ford y su equipo, la marca inició una innovación icónica y amplió estratégicamente su alcance mundial, logrando consolidar a TOM FORD BEAUTY como una potencia en la belleza de lujo. Desde 2014, cuando Guillaume empezó a trabajar con TOM FORD BEAUTY, ha logrado que la marca registrara un crecimiento sólido de las ventas netas sobre una base anual compuesta y una mejora significativa en el ranking de las fragancias y el maquillaje de prestigio global, respectivamente.

PETER HAWKINGS: NUEVO DIRECTOR CREATIVO DE TOM FORD

Peter Hawkings lleva casi veinticinco años de colaboración con Tom Ford; su último cargo fue el de vicepresidente ejecutivo de TOM FORD Menswear. En su nuevo cargo, Peter sucederá a Tom Ford en sus responsabilidades como director creativo de Moda, en particular, en las categorías de moda femenina, masculina y accesorios, asumiendo el papel de diseñador principal en el segmento de moda y desfiles.

Peter se encargará de mantener la visión de la marca TOM FORD, garantizando la coherencia de la dirección creativa y las decisiones en todas las categorías de moda y abriendo un nuevo capítulo en la marca TOM FORD. Trabajará directamente bajo la conducción de Guillaume y del director general de TOM FORD FASHION.

“En Peter Hawkings, la marca encontró al director creativo perfecto”, subrayó Tom Ford. “Peter empezó a trabajar conmigo hace 25 años como asistente de diseño de moda masculina en Gucci y ascendió rápidamente hasta convertirse en el diseñador ejecutivo masculino de la empresa, cuando decidió irse para colaborar conmigo en la marca TOM FORD. Desde la creación de la moda masculina con TOM FORD, Peter ha sido realmente instrumental para el éxito de la marca. Es un líder de increíble talento con amplísima experiencia en el sector y su nombramiento me da la confianza de que honrará mi compromiso de crear productos de moda con el más alto nivel de diseño y calidad”.

Peter debutó en su carrera profesional en 1998 en Gucci, bajo la dirección de Tom Ford y colaboró codo a codo con él en el desarrollo de las colecciones de moda masculina de Gucci, que tuvieron un éxito resonante. Peter dejó Gucci en 2006 para unirse a Tom Ford en el lanzamiento de su marca homónima, donde se encargó de supervisar el diseño y la producción de todas las categorías de ropa masculina TOM FORD, en particular sastrería, ropa deportiva, marroquinería y accesorios.

““Peter es uno de los diseñadores de moda masculina más consumados del mundo. Su experiencia en el diseño con Tom Ford no tiene parangón y su compromiso con la calidad es inquebrantable”, aseguró Guillaume. “No hay nadie más competente que Peter para llevar la visión creativa legendaria del fundador hacia el futuro”.”

DIRECCIÓN DE TOM FORD FASHION

Ya se ha nombrado al director general de TOM FORD FASHION y se estima que su nombre se dará a conocer en julio, para luego asumir su cargo en el tercer trimestre del calendario 2023. El directivo será responsable del negocio de TOM FORD FASHION en su totalidad, desde el desarrollo de las colecciones hasta el merchandising, pasando por la producción, así como la distribución al por menor y al por mayor.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, director general del Grupo Ermenegildo Zegna, comentó al respecto: “Estamos encantados de nombrar a un directivo con una presencia muy fuerte para TOM FORD FASHION y esperamos aprovechar su visión para los negocios de lujo y su experiencia internacional para seguir desarrollando todavía más el negocio de TOM FORD FASHION a nivel mundial. Estoy entusiasmado con las oportunidades que esta transacción nos ofrece a todos mientras continuamos la senda iniciada por Tom y Domenico, a quienes felicitamos por sus logros notables”.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos cosméticos de primera calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello; además, administra marcas de lujo prominentes y prestigias en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en casi 150 países y territorios con marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, que abarca The Ordinary y NIOD.

Acerca de TOM FORD

En abril de 2005, Tom Ford dio a conocer la creación de la marca TOM FORD. En este emprendimiento, Ford contó con la asistencia del ex presidente y director general del Grupo Gucci, Domenico De Sole, quien se desempeñó como presidente de la empresa. Ese mismo año, Ford anunció su asociación con el Grupo Marcolin para producir y distribuir monturas ópticas y anteojos de sol, así como una asociación con The Estée Lauder Companies para crear TOM FORD BEAUTY. En abril de 2007, se inauguró la primera tienda insignia de propiedad directa de la marca en Nueva York, en Madison Avenue, coincidiendo con el debut de las colecciones de moda masculina y accesorios de TOM FORD. En septiembre de 2010, durante una presentación íntima en su tienda insignia de Madison Avenue, Ford presentó su esperada colección de ropa femenina. En febrero de 2018, Ford estrenó por primera vez en la pasarela los relojes TOM FORD y su colección de ropa interior. En la actualidad, hay más de 100 tiendas TOM FORD independientes y tiendas conjuntas en todo el mundo. En 2023, The Estée Lauder Companies pasó a ser el único propietario de la marca TOM FORD y de toda su propiedad intelectual.

Acerca de Ermenegildo Zegna Group

Fundado en 1910 en Trivero, Italia, el Grupo Ermenegildo Zegna (NYSE: ZGN) es un grupo líder mundial del sector del lujo. El Grupo es propietario de las marcas ZEGNA y Thom Browne, ambas de renombre mundial y opera TOM FORD FASHION en el marco de un acuerdo de licencia a largo plazo con The Estée Lauder Companies Inc. El Grupo también fabrica y distribuye tejidos y textiles de la más alta calidad a través de su plataforma de laboratorios textiles de lujo. El núcleo del Grupo es una cadena de suministro integrada a nivel vertical, que agrupa lo mejor de la artesanía italiana. La responsabilidad hacia las personas, la comunidad y el mundo natural son los pilares del Grupo Ermenegildo Zegna desde su fundación por parte la familia Zegna hace más de 100 años. Garantizar la máxima calidad de los productos sin poner en riesgo la calidad de vida de las generaciones futuras es un compromiso que se transmite desde la sede del Grupo en Italia hasta sus operaciones en todo el mundo. En la actualidad, el Grupo opera en unos 80 países de todo el mundo a través de 500 tiendas ZEGNA y Thom Browne, de las cuales 304 son operadas directamente por el Grupo desde el 31 de marzo de 2023 (242 tiendas ZEGNA y 62 tiendas Thom Browne). A fines de 2022, el Grupo Ermenegildo Zegna tenía más de 6000 empleados e ingresos en torno a los 1500 millones de euros.

Acerca de Marcolin

Marcolin es un grupo líder mundial en la industria de los anteojos, fundado en 1961 en el corazón del distrito del Véneto, Italia. Ha logrado destacarse por la capacidad única de combinar el saber artesanal con tecnologías avanzadas a través de la búsqueda constante de la excelencia y la innovación permanente. Firmó una licencia a largo plazo con The Estée Lauder Companies por los anteojos TOM FORD como ampliación sustancial de su licencia con TOM FORD desde 2005. Su cartera consta de marcas propias, además de veinte marcas con licencia. A través de su propia red directa y de socios internacionales, Marcolin distribuye sus productos en más de 125 países. A fines de 2022, el Grupo Marcolin tenía unos 2000 empleados y ventas netas de 547,4 millones de euros.

Las declaraciones prospectivas del presente comunicado de prensa, en particular, las de los comentarios citados y las relacionadas con el cierre de las transacciones y los beneficios, así como el resto de las expectativas para TOM FORD y TOM FORD BEAUTY implican riesgos e incertidumbres. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran de esas declaraciones prospectivas comprenden, entre otros, las condiciones económicas actuales y otras, en particular, la volatilidad en el mercado global, las acciones de los minoristas, los proveedores y los consumidores, la competencia, la transición y el éxito continuo de la relación de colaboración de las partes, las contingencias establecidas en los diversos acuerdos de transacción, las capacidades para implementar los planes de negocios futuros y aquellos factores de riesgo descritos en el informe anual de ELC en el Formulario 10-K para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

