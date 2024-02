La marca Destination by Hyatt debuta en el Caribe con Cas en Bas Beach Resort

Con una ubicación idílica en el extremo norte de Santa Lucía, Cas en Bas Beach Resort ofrecerá una escapada moderna y personalizada en un paraíso tropical.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) y Wellington Estates acaban de anunciar el debut previsto de Cas en Bas Beach Resort, que marcará la introducción de la marca Destination by Hyatt en el Caribe. Cas en Bas Beach Resort, cuya apertura está prevista para finales de 2024, invitará a los amantes de las escapadas globales a descubrir Santa Lucía a través de una perspectiva caribeña cosmopolita que incluye una programación única, servicios hiperpersonalizados y una oferta culinaria dinámica.





Situado en el extremo norte de Santa Lucía, entre dos campos de golf de primera categoría y una impresionante playa de arena blanca, Cas en Bas Beach Resort ofrecerá una escapada de lujo apartada y elevada. Los huéspedes que deseen explorar la cercana Rodney Bay, el animado centro cultural y de ocio de la isla, o las numerosas playas y atracciones de Santa Lucía, dispondrán de vehículos del hotel.

«Es un honor colaborar con Wellington Estates para llevar la marca Destination by Hyatt al Caribe, ya que continuamos con el compromiso de Hyatt de hacer crecer sus marcas en mercados y destinos de ocio clave que más importan a nuestros huéspedes y miembros de World of Hyatt», declaró David Kuperberg, responsable de desarrollo, Dream Hotels, Hyatt. «Cas en Bas Beach Resort representará verdaderamente la marca Destination by Hyatt, encarnando el espíritu de Santa Lucía y ofreciendo un auténtico estilo de vida caribeño a los viajeros que buscan sumergirse en este impresionante destino».

Cas en Bas Beach Resort contará con 90 suites de estilo residencial y contemporáneo, de 1 y 2 dormitorios, con amplias zonas de estar de planta abierta, balcones privados o terrazas ajardinadas y cocina americana.

Cas en Bas Beach Resort, una escapada para viajeros de todo el mundo, ofrecerá el equilibrio perfecto entre aventura y lujo. La oferta para huéspedes y residentes incluirá una atractiva programación de ocio nocturno y eventos en el complejo, así como dinámicas opciones gastronómicas a cargo del chef Marc Marrone, de renombre internacional y formado en el Instituto Culinario Francés, que incluyen un elegante pub deportivo de diseño moderno, un bar en la azotea, un restaurante, una cafetería, una piscina y un club de playa. Los huéspedes y residentes también tendrán acceso exclusivo a los servicios del complejo, como una piscina olímpica, una tienda, un gimnasio y un lujoso spa.

Los huéspedes que busquen experiencias inmersivas podrán descubrir las ofertas más preciadas de Santa Lucía con excursiones personalizadas y asistencia en la planificación individualizada por parte del Experience Concierge del complejo. Tras su apertura, este complejo lleno de vida también ofrecerá experiencias enriquecedoras, como programas de fitness guiados por el ambiente y música seleccionada por todo el complejo.

«En la actualidad, en Santa Lucía solo hay hoteles y resorts de estilo tradicional, por lo que Cas en Bas Beach Resort se ha diseñado para aportar una oferta completamente fresca y contemporánea que satisfaga a los viajeros más exigentes de nuestros días. Proporcionará a los huéspedes una combinación única de alojamiento, servicios y experiencias, respaldada por la excelencia de servicio que ha dado fama mundial a Hyatt», declaró Edward Wellington, director ejecutivo de Wellington Estates. «Estamos entusiasmados de trabajar con Hyatt para dar vida a este refugio isleño cosmopolita de categoría mundial».

Con vuelos directos desde grandes ciudades como Miami, Nueva York, Chicago, Boston, Londres, Toronto y otras, Santa Lucía es una escapada caribeña cómoda y accesible. Una vez inaugurado el complejo a finales de este año, los socios de World of Hyatt tendrán la oportunidad de disfrutar de una escapada tropical de lujo y acumular puntos en sus estancias para utilizarlos en noches gratis, cenas, experiencias wellness y mucho más.

Para obtener más información sobre el Cas en Bas Beach Resort, visite www.casenbasbeachresort.com.

El término «Hyatt» se utiliza en este comunicado para referirse a Hyatt Hotels Corporation o a una o varias de sus filiales.

