La Marca de Indumentaria Deportiva Champion® Presenta la Segunda Parte de la Colección Muhammad Ali

La marca lanza nuevas prendas cuya inspiración es el medallista de oro y que están diseñadas para ayudar a todos a verse y a sentirse como campeones

WINSTON SALEM, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–Champion, fabricantes de auténtica ropa deportiva desde 1919, y Muhammad Ali Enterprises, lanzaron hoy la segunda parte, una edición limitada, de la colección Muhammad Ali de Champion. Los nuevos diseños de la serie y los colores frescos están fabricados para evocar el espíritu de la leyenda del deporte durante su inspiradora victoria con una medalla dorada durante los Juegos de 1960 en Roma, como un joven de 18 años.





Con detalles basados en la sede histórica y los uniformes de los equipos de los Juegos de 1960, la ropa presenta toques únicos de atletismo, formas icónicas, excelentes géneros y detalles voluminosos. Las colecciones para hombres y mujeres, con precios entre $35 y $125 en los Estados Unidos, disponen de talles del XS al 2XL e incluyen buzos con capucha Reverse Weave®, pulóveres con medio cierre, joggings, pantalones cortos, remeras con estampas, camisetas, calzas ciclistas, gorras y bata de boxeo de satén especial. Las prendas tienen citas legendarias de Ali, incluida: “Soy el más grande, lo dije incluso antes de saber que lo era”, junto con calcomanías de la marca inspiradas en los Juegos.

“Muhammad Ali fue un artista en el cuadrilátero y un campeón de la gente fuera de este, e inspiró a los fanáticos de todo el mundo a ser la mejor versión de sí mismos”, afirmó Jon Ram, presidente del grupo de la división de ropa deportiva global para HanesBrands. “La segunda partida de esta colección permite que todos, desde atletas profesionales hasta los apasionados del deporte y curadores de cultura, sean verdaderamente su propio Campeón al encontrar la satisfacción de vestirse para la autoexpresión y al sentirse seguros y cómodos”.

La segunda partida de la sociedad multianual de la marca con Muhammad Ali Enterprises, de Authentic Brands Group (ABG) junto con Lonnie Ali, fiduciario de Muhammad Ali Family Trust (MAFT), incluye la integración global en las plataformas de la marca Champion. La colección se distribuye a través de Champion.com y de las tiendas minoristas de Champion con distribución en los Estados Unidos, Europa, Asia, México y Sudamérica. Una tercera partida está programada para más adelante este año, y la seguirán otras cápsulas en 2022.

“Ali diría: ‘Los campeones no se hacen en gimnasios; los campeones están hechos de algo que tienen muy dentro de ellos: un deseo, un sueño, una visión’”, expresó Katie Jones, vicepresidenta sénior de Entretenimiento de ABG. “Esta sociedad sigue honrando lo que fue más importante para Ali durante su vida”.

Para celebrar la segunda partida de Muhammad Ali Collection, Champion hará una donación al centro Muhammad Ali Center de Louisville, Kentucky, museo sin fines de lucro y centro cultural dedicado a honrar al hombre que significó tanto para muchos.

Para conocer más acerca de la colección y de la marca Champion, visite Champion.com y siga la marca en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook.

Indumentaria deportiva Champion®

Desde 1919, Champion ha ofrecido una línea completa de prendas deportivas innovadoras para hombres y mujeres, lo que incluye camisetas y pantalones, remeras, corpiños deportivos, uniformes de equipos, calzado y accesorios. Champion usa diseños innovadores y prueba de productos de avanzada para garantizar una calidad inigualable y ropa innovadora a sus clientes. La indumentaria de Champion se puede adquirir en centros comerciales, tiendas de artículos deportivos, minoristas especializados y en Champion.com. Para obtener más información, comuníquese con nosotros al 1-800-315-0563 o en Facebook.com/Champion, síganos en Twitter @Championusa o en Instagram @Champion. Champion es una marca de HanesBrands (NYSE:HBI).

Muhammad Ali

Muhammad Ali es uno de los atletas más influyentes y humanitarios del siglo XX, y ha ofrecido algunos de los momentos más legendarios en la historia del deporte y de los derechos humanos. Más de 50 años después de haber surgido como medalla de oro en boxeo, en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, el legado de Ali va más allá del cuadrilátero y sigue siendo ampliamente reconocido uno de los íconos más populares y queridos de todos los tiempos.

Su incomparable ética profesional, sus distintivas técnicas de boxeo y la intrepidez para defender sus convicciones contribuyen a la leyenda que es Muhammad Ali. Entre los innumerables premios y galardones, fue nombrado “Deportista del siglo” por Sports Illustrated, “Atleta del siglo” en GQ, Mensajero de la Paz de la ONU, y ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad y el Life Achievement Award de Amnistía Internacional. El legado de Muhammad Ali se celebra en todas las culturas y sigue inspirando a los atletas, artistas, músicos y filántropos más influyentes de la actualidad en todo el mundo.

Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG) es una compañía de desarrollo de marcas, comercialización y entretenimiento, que cuenta con una cartera de marcas de medios globales, entretenimiento y estilo de vida. Con sede en la Ciudad de Nueva York, ABG eleva y construye el valor a largo plazo de más de 30 marcas de consumo y propiedades al asociarse con excelentes fabricantes, mayoristas y minoristas. Sus marcas tienen una impronta minorista global en los canales de comercio electrónico, de lujo, de especialidades, centros comerciales, de nivel intermedio y masivo, y en más de 6000 tiendas independientes y shop-in-shops (tiendas dentro de otras tiendas) de todo el mundo.

ABG se ha comprometido a transformar las marcas al ofrecer fascinantes productos, contenidos, negocios y experiencias virtuales. Crea y activa estrategias de comercialización originales para impulsar el éxito de sus marcas en todos los puntos de contacto de los consumidores, plataformas y medios emergentes. La cartera de ABG de marcas icónicas y de renombre mundial incluyen Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O’Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Sports Illustrated®, Eddie Bauer®, Spyder®, Volcom®, Airwalk®, Nautica®, Izod®*, Forever 21®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick’s of Hollywood®, Adrienne Vittadini®, Van Heusen®*, Arrow®*, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Vision Street Wear®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Herve Leger®, Frye®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Thomasville®, Drexel® y Henredon®. Adquisición pendiente en el tercer trimestre de 2021*.

Para obtener más información, visite authenticbrands.com.

Siga a ABG en Twitter, LinkedIn e Instagram.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

