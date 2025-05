La lucha de los rehenes israelíes liberados por sus hermanos que están bajo el poder de Hamas: "Están pasando un infierno"

Escondidos en túneles bajo el yugo de sus captores y con el temor por los intensos bombardeos israelíes, más de 5o rehenes israelíes esperan ser rescatados de una película de terror que los marcará de por vida.

El calvario que viven los sobrevivientes del atentado a territorio israelí el 7 de octubre de 2023 no ha sido olvidado por los ex cautivos, por los que lograron sobrevivir a la desnutrición, la asfixia y hasta los bombardeos de su país.

Keith Siegel ha estado libre durante casi cuatro meses, es uno de los últimos rehenes israelíes que logró librarse del tormento de sus verdugos, pero no olvida a sus hermanos, a los 58 rehenes que aún están en poder de miembros de Hamas y que se desconoce cuántos de ellos están vivos.

Siegel asegura que diariamente es atormentado, saber que aún hay personas en los túneles, en condiciones de asfixia y desnutrición, no lo deja comer en paz. "Me resulta difícil pensar en todo lo que están viviendo. No puedo quitarme esos pensamientos de la cabeza".

Durante su cautiverio fue sometido a condiciones de asfixia y desnutrición. Se enfrentó a profundos túneles subterráneos, donde los militantes de Hamas se resguardan de la ofensiva de Israel.