La Junta de Paz de Trump inaugura su primera reunión 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se reúne con líderes mundiales para inaugurar el llamada Junta de Paz, una plataforma internacional destinada a coordinar iniciativas para la reconstrucción de Gaza.

De acuerdo con agencias, Trump hizo hincapié en la importancia de unir esfuerzos internacionales más allá de las diferencias ideológicas, asegurando que “la paz y la reconstrucción son tareas de todos los pueblos del mundo”.

En el evento participaron representantes de organismos multilaterales, líderes de Europa, Asia y América Latina, y expertos en relaciones internacionales

Consejo de Paz: una nueva iniciativa internacional



La Junta de Paz surge como respuesta a la crisis persistente en Gaza, tras meses de conflicto y destrucción que han dejado a miles de familias desplazadas.

Los participantes debatieron programas para facilitar ayuda urgente, reconstruir infraestructuras y garantizar la llegada segura de suministros.

Algunos analistas ven esta cumbre como un intento estratégico de Trump para reposicionar a Estados Unidos como mediador en Medio Oriente, mientras que otros cuestionan la inclusión real de voces palestinas y la viabilidad de los compromisos asumidos.

El tema de la reconstrucción de Gaza requiere la atención de nuevos espacios de concertación internacional.

La Junta de Paz promete coordinar donaciones, gestionar cooperación y presionar por negociaciones estables, aunque aún persisten dudas sobre su operatividad a largo plazo.