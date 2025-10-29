La inversión de GenZero lleva la estrategia de reforestación en Latinoamérica de BTG Pactual Timberland Investment Group a $672 millones

NUEVA YORK Y SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), uno de los gestores de tierras forestales más grandes del mundo, anunció hoy que una inversión de GenZero, plataforma de inversión propiedad de Temasek y enfocada en acelerar la descarbonización global, elevará el capital total movilizado hasta la fecha para su estrategia de reforestación en Latinoamérica a $672 millones. La estrategia de reforestación de BTG Pactual TIG, una de las iniciativas más grandes de su tipo, busca movilizar $1000 millones para conservar, restaurar y reforestar aproximadamente 270.000 hectáreas de paisajes degradados en Latinoamérica. Conservation International actúa como asesor de impacto de la estrategia, brindando información y asesoramiento para ayudar a BTG Pactual TIG a lograr impactos ambientales, climáticos y sociales positivos relacionados con los aspectos de conservación y restauración de la iniciativa.





La estrategia de reforestación de BTG Pactual TIG se centra en restaurar la biodiversidad y la resiliencia climática en ecosistemas críticos de Latinoamérica, incluyendo el bioma del Cerrado brasileño, uno de los ecosistemas estacionalmente secos con mayor biodiversidad del mundo. Dado que aproximadamente la mitad del Cerrado ya se ha convertido a otros usos, como pastizales degradados, la restauración a gran escala es esencial para la recuperación de la biodiversidad.

Hasta la fecha, se están restaurando más de 11.000 hectáreas de vegetación nativa y biodiversa del Cerrado. Se espera que esto cree más de 40.000 hectáreas de hábitat conectado para la biodiversidad local, un área de aproximadamente un tercio del tamaño de Río de Janeiro. Ya se han identificado más de 500 especies de flora y fauna en las propiedades de la estrategia.

A escala completa, se espera que la estrategia proteja y restaure aproximadamente 135.000 hectáreas de bosques nativos y otros hábitats, además de plantar millones de árboles en aproximadamente 135.000 hectáreas adicionales como fincas forestales comerciales gestionadas de forma sostenible, certificadas según los estándares del Forest Stewardship Council (FSC)™. Se espera que la iniciativa genere aproximadamente 2700 empleos directos e indirectos a tiempo completo una vez implementada en su totalidad, lo que aumentará significativamente el empleo en comparación con los usos tradicionales de la tierra, como la ganadería.

Hoon Ling Min, director de inversiones de GenZero, comentó: “Nos enorgullece colaborar con BTG Pactual TIG y Conservation International en una de las estrategias de restauración más grandes de Latinoamérica lideradas por el sector privado. Al restaurar ecosistemas naturales y mejorar la biodiversidad, a la vez que se produce madera de forma sostenible y se generan créditos de carbono de alta integridad, esta iniciativa apoya la transición hacia un mundo con cero emisiones netas y fomenta la resiliencia a largo plazo de las comunidades locales”.

Mauricio Bianco, vicepresidente de Conservation International - Brasil, agregó: “Lo que está sucediendo en el Cerrado demuestra que la restauración a gran escala es posible cuando la ciencia y las finanzas trabajan juntas. Este proyecto está ayudando a convertir tierras degradadas en hábitats prósperos. Al combinar la restauración basada en la ciencia con la gestión sostenible de la tierra, queda de manifiesto cómo la producción sostenible y la naturaleza no solo pueden coexistir, sino que también se fortalecen mutuamente”.

Mark Wishnie, director de sostenibilidad de BTG Pactual TIG, dijo: “El compromiso de GenZero valida firmemente la estrategia de reforestación en Latinoamérica de BTG Pactual TIG como modelo de cómo la restauración a gran escala con base científica puede generar beneficios para el clima, la biodiversidad y la comunidad. Nos entusiasma asociarnos con GenZero para invertir capital a gran escala con el fin de restaurar ecosistemas, crear empleos y generar un impacto climático significativo“.

La estrategia también incluye lo que podría ser el mayor experimento de restauración jamás realizado en el Cerrado, gracias a una colaboración de investigación a largo plazo entre BTG Pactual TIG, Conservation International y la Universidad Federal de Viçosa. Esta colaboración evaluará la eficacia de diferentes métodos de restauración, como la siembra directa, la plantación de plántulas nativas y las técnicas de regeneración natural, y debería proporcionar datos valiosos para orientar las futuras iniciativas de restauración forestal, tanto en Brasil como a nivel mundial.

Acerca de GenZero

GenZero es una plataforma de inversión enfocada en acelerar la descarbonización a nivel global. Fundada por Temasek, busca generar un impacto climático positivo junto con una rentabilidad financiera sostenible a largo plazo invirtiendo en oportunidades con potencial para convertirse en soluciones impactantes y escalables.

Impulsada por el propósito común de descarbonizar para las generaciones futuras, GenZero reconoce la necesidad de un enfoque holístico e integrado para lograr un mundo con cero emisiones netas. GenZero adopta un enfoque de inversión flexible en tres áreas prioritarias para impulsar el impacto climático: (i) soluciones basadas en la naturaleza que ayudan a proteger y restaurar nuestros ecosistemas naturales, a la vez que benefician a las comunidades locales y la biodiversidad; (ii) soluciones tecnológicas que generan un profundo impacto en la descarbonización; y (iii) facilitadores de ecosistemas de carbono que apoyan la expansión de los mercados de carbono y facilitan una descarbonización más amplia de la industria.

Para obtener más información sobre GenZero, visite https://www.genzero.co.

Acerca de Conservation International

Conservation International protege la naturaleza para el beneficio de la humanidad. A través de la ciencia, las políticas, el trabajo de campo y las finanzas, destacamos y protegemos los lugares más importantes de la naturaleza para el clima, la biodiversidad y las personas. Con oficinas en 30 países y proyectos en más de 100, Conservation International colabora con gobiernos, empresas, la sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades locales para ayudar a las personas y la naturaleza a prosperar juntas. Visite Conservation.org para ver más información y siga nuestro trabajo en Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube.

Acerca de BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG)

BTG Pactual TIG es uno de los administradores de tierras forestales más grandes del mundo, con $7300 millones en activos y compromisos, y 1,1 millones de hectáreas bajo gestión en Estados Unidos y Latinoamérica (datos al segundo trimestre de 2025). Su equipo de más de 160 profesionales cuenta con presencia local en 22 oficinas, aportando experiencia local, regional y global para la gestión rigurosa de las inversiones de sus clientes. Visite nuestro sitio web para obtener más información e información importante: www.timberlandinvestmentgroup.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

