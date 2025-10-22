Tecnología

OpenAI revoluciona ChatGPT con su nuevo navegador Atlas

La inteligencia artificial avanza con la integración de Atlas, una herramienta innovadora en ChatGPT que promete transformar la manera en que interactuamos en línea.

  Karla Alvarez | 22-10-2025.5:24 pm.

En una apuesta por fortalecer su ecosistema de inteligencia artificial, OpenAI ha dado a conocer Atlas, el nuevo navegador para su popular herramienta ChatGPT. Esta incorporación representa un paso importante para el desarrollo tecnológico, ya que el navegador Atlas permitirá a los usuarios acceder y procesar información en tiempo real, directamente desde la aplicación de inteligencia artificial.

Según la información compartida por OpenAI, el navegador Atlas está diseñado para ofrecer una navegación ágil y segura, favoreciendo la búsqueda y el acceso a fuentes confiables de manera instantánea. De este modo, los usuarios de ChatGPT podrán verificar datos, profundizar en sus investigaciones y acceder a distintos contenidos sin salir del entorno conversacional, lo cual mejora notablemente la experiencia de interacción con IA.

A diferencia de otros navegadores convencionales, Atlas está totalmente integrado en ChatGPT, lo que significa que las consultas e investigaciones pueden realizarse y responderse en una misma ventana. Esto representa una ventaja significativa para estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en obtener respuestas rápidas y precisas, apoyándose en la inteligencia artificial. Además, el lanzamiento de Atlas refuerza la competencia en el mercado de IA, donde empresas como Google y Microsoft también apuestan fuerte por innovaciones similares.

