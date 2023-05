Innovadora cirugía experimental de reubicación uterina en pacientes con cáncer

El cáncer en sí no conduce a la infertilidad, a menos que haya atacado directamente los órganos reproductivos. No obstante, la radioterapia utilizada en el tratamiento puede causar la destrucción de óvulos o dañar otras áreas de la región, lo que puede ocasionar infertilidad.

Teniendo esto en consideración, el experto en investigación y cirugía oncológica, Reitan Ribeiro, del Instituto de Cirugía Robótica de Paraná Brasil, ha creado una técnica experimental conocida a nivel global como transposición uterina.

El propósito es salvaguardar la capacidad reproductiva de mujeres que se someten a radioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer. Este enfoque, llevado a cabo como parte de un protocolo de investigación, implica trasladar los órganos reproductivos hacia la región superior del abdomen, con el fin de preservar su integridad durante las terapias.

Al concluir el tratamiento, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios regresan a su posición original.

La transposición uterina es una cirugía mínimamente invasiva, llevada a cabo con tecnología robótica, que consiste en extraer el útero, las trompas de Falopio y los ovarios de su ubicación original y colocarlos temporalmente en la parte superior del abdomen para preservarlos durante el tratamiento de radioterapia que se realiza en la región pélvica.

Aunque la radioterapia no se dirige directamente al útero, sus efectos secundarios pueden ser perjudiciales para los óvulos, lo que puede resultar en infertilidad o menopausia precoz.

Según el cirujano brasileño responsable del desarrollo de la técnica, Ribeiro, la cirugía es de bajo riesgo y las pacientes suelen ser dadas de alta uno o dos días después del procedimiento.

Aunque pueden experimentar dolor o molestias en el postoperatorio, en general, las pacientes llevan una vida normal incluso con el útero temporalmente en una posición anormal, afirma Ribeiro.

Tanto el útero como la función ovárica siguen siendo normales incluso después de ser reposicionados, y al finalizar las sesiones de radioterapia, los órganos reproductores son devueltos a su posición original.

La transposición uterina puede ser recomendada para pacientes que necesitan radioterapia para tratar tumores en el recto, intestino, vejiga, vagina, vulva, sarcomas y otros casos de tumores malignos en tejidos blandos como músculos, grasa y tendones, donde solo unas pocas sesiones de radiación podrían causar infertilidad.

Sin embargo, hay contraindicaciones para la transposición uterina. Es fundamental que la enfermedad no haya comprometido el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. Además, si la paciente no tiene ovarios funcionales, no es posible realizar la transposición ya que no habría forma de nutrir el útero. También, si ya ha recibido radioterapia pélvica, la cirugía no es posible.

A pesar de haberse llevado a cabo varias cirugías, la transposición uterina sigue siendo considerada un estudio experimental. La técnica fue presentada por primera vez en un congreso internacional de oncología ginecológica en 2016 y actualmente se encuentra en proceso de publicación de los resultados del estudio.

La primera cirugía se realizó en octubre de 2015 en Brasil, a cargo del médico e investigador Reitan Ribeiro, y desde entonces ha sido adoptada en varios países como Alemania, Rusia, Argentina, Colombia, Estados Unidos e Israel, entre otros. Decenas de pacientes, veinte de ellos solo en Brasil, ya se han sometido a la transposición uterina.

Sin embargo, ha habido casos en los que la técnica no ha tenido éxito y el útero se ha necrosado debido a la obstrucción de una arteria por un coágulo, lo que impidió la nutrición del órgano de la paciente.

El doctor Marques afirma que, en cualquier caso, el útero se perdería debido al tratamiento de radioterapia, por lo que la transposición uterina representa una oportunidad para preservar el órgano reproductor.

Aunque se encuentra en la fase 3 de los estudios a largo plazo, con un gran número de pacientes para evaluar los resultados a largo plazo, el procedimiento aún se considera experimental y se realiza con las propias pacientes.

El objetivo actual de la oncología, según destaca el cirujano brasileño, no se limita únicamente a curar al paciente, sino a asegurar que tengan la misma calidad de vida que antes de someterse al tratamiento. Esta fue la principal motivación detrás del estudio de la cirugía de transposición.

“Hace diez años, nuestro objetivo era curar el cáncer a cualquier costo, y a veces nos excedíamos. Hoy en día, no solo buscamos curar al paciente con cáncer, sino también garantizar que puedan llevar una vida normal”, concluye Ribeiro.