La innovación converge con la regulación: Seminario web internacional sobre estrategias efectivas anti-tabaquismo

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–We Are Innovation organizó el seminario web “ La innovación converge con la regulación: Índice Global de Políticas Efectivas Anti-Tabaquismo 2024 ”. Con esta impactante charla se dio oficialmente por iniciada la campaña dedicada al lanzamiento del Índice Global de Políticas Efectivas Anti-Tabaquismo 2024. El seminario web, en el que participaron miembros del Parlamento Europeo, expertos en normativas, economistas y expertos en innovación, arrojó luz sobre los marcos reguladores relativos a las políticas anti-tabaquismo procedentes de las autoridades mundiales más destacadas en la materia.





Federico N. Fernández declaró: “En We Are Innovation trabajamos en temas que requieren innovación, tanto en los planteamientos como en las soluciones. Un área en la que reconocemos un importante potencial de mejora es la de los productos de nicotina innovadores. Nuestro índice abarca una población mundial de 5500 millones de individuos, lo que permite ver las diferencias en las políticas anti-tabaquismo globales y sus márgenes de mejora”.

Eric Crampton añadió: “Al mostrar la efectividad que tienen los productos alternativos, el Índice Global de Políticas Efectivas Anti-Tabaquismo 2024 ofrece una nueva perspectiva que permite abordar los problemas relacionados con el tabaquismo. Más allá de las políticas punitivas, podemos abogar por mejores normativas que ofrezcan soluciones innovadoras para combatir el hábito de fumar y promover opciones más saludables en todo el mundo”.

Guy Bentley se refirió a la situación en los Estados Unidos: “Los cigarrillos electrónicos más seguros se consideran mucho más peligrosos que los cigarrillos regulares e incluso, en comparación con el estado de cosas hace 10 años, que son un fracaso significativo. Ahora vemos las consecuencias del bloqueo informativo equiparable al llamado ‘cementerio invisible’; aunque la alternativa más segura puede llegar al mercado, el retraso en la toma de decisiones por parte de los funcionarios, que lo impide, dará lugar a la muerte de personas que podrían haberse salvado si la alternativa estuviera disponible”.

El eurodiputado Johan Nissinen añade sobre las políticas suecas: “Con el nuevo gobierno, en Suecia hemos introducido impuestos más altos para los cigarrillos y más bajos para el snus. La nueva regulación entrará en vigor en noviembre de este año. Actualmente, en Suecia el número de fumadores es del 5,6%, mientras que en la UE la tasa media es de aproximadamente el 23%”.

Matt Ridley opinó acerca de la normativa británica: “Yo no fumo, ni vapeo, pero como persona interesada en todo lo que sea innovación, veo que el producto innovador superior sustituye al inferior, lo que conlleva la salvación de una gran cantidad de vidas. Al considerar los riesgos asociados al vapeo, se hace evidente que ofrece un riesgo significativamente menor en términos de carcinógenos y es una alternativa más segura. La política gubernamental sobre el vapeo ha llevado a la apertura de esta industria en Gran Bretaña, que atiende a un gran mercado de personas que quieren dejar de fumar”.

“Los productos de nicotina innovadores deben ir acompañados de una normativa inteligente que equilibre los intereses de la salud pública y las libertades individuales. Si adoptamos un enfoque con visión de futuro, podremos abordar con eficacia el problema del tabaquismo” , resumió Tetiana Rak .

Más información acerca del Índice Global de Políticas Efectivas Anti-Tabaquismo 2024 en https://antismoking.global/ . La grabación del seminario web está disponible en https://youtu.be/qAYcPAq6rh4 .

ACERCA DE WE ARE INNOVATION

We Are Innovation es una red dinámica de personas e instituciones que creen fervientemente en el poder de la innovación para impulsar el progreso y resolver los problemas más acuciantes que debe enfrentar el mundo. Con una presencia mundial que abarca más de 40 grupos de reflexión, fundaciones y ONG, We Are Innovation representa las voces diversas de una sociedad civil mundial comprometida con el avance de la creatividad humana, la adopción de nuevas tecnologías y la promoción de soluciones innovadoras. A través de nuestro enfoque colaborativo y nuestra experiencia avanzada, estamos liderando un cambio transformador a escala mundial. Para obtener más información acerca de nuestras actividades, visítenos en https://weareinnovation.global/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

info@somosinnovacion.lat

+44 7460 970216