La India y la UE concretan un histórico acuerdo comercial con 2,000 millones de consumidores 

El acuerdo comercial India y la Unión Europea (UE) se perfila como una de las negociaciones más importantes del escenario global en 2026.

Ambas potencias, tras años de conversaciones intermitentes, exactamente 18 años, han reforzado su voluntad de cerrar un pacto que impulse el comercio internacional, la inversión y la cooperación política.

"Estamos creando un mercado de 2.000 millones de personas. Esta es una historia de dos gigantes, la segunda y la cuarta economía más grande del mundo, que eligen la asociación en una verdadera estrategia de beneficio mutuo", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, sobre el acuerdo con India.

El objetivo del convenio es reducir la dependencia de EEUU y China, dando paso a nuevos negocios con zonas estratégicas.

Desafíos y oportunidades en las negociaciones bilaterales

Las negociaciones enfrentan desafíos fundamentales, como la protección de industrias nacionales y el acceso recíproco a bienes y servicios.

Al mismo tiempo, el potencial de este acuerdo permitiría fortalecer cadenas de suministro globales y mejorar la cooperación en innovación, energía verde y derechos laborales.