La India y el mundo bajo amenaza por el virus Nipah: sin cura ni tratamiento 

La reciente aparición de casos del virus Nipah en India ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias y de la Organización Mundial de la Salud ante la probabilidad de una nueva pandemia.

El virus Nipah en India no cuenta actualmente con un tratamiento aprobado ni con una vacuna, lo que eleva la preocupación ante su alta tasa de mortalidad y el potencial de desencadenar un brote.

Hasta el momento, se mantienen en cuarentena a 100 personas, sospechosas de haber adquirido el virus, transmitido de animales, principalmente murciélagos.

La mortalidad es de 40%, considerada alta y con toda la posibilidad de generar una pandemia por no tener cura ni tratamiento.

Qué es el virus Nipah y cómo se transmite

Según la OMS, el virus causa síntomas como fiebre, dolor de cabeza, vómitos, infecciones respiratorias agudas y, en casos graves, encefalitis. Su tasa de letalidad puede alcanzar hasta un 75%, lo que lo convierte en una amenaza de salud pública significativa.

Las autoridades de la India, donde se han confirmado los casos más recientes, han intensificado los protocolos de rastreo y cuarentena para evitar la propagación del brote de virus.

Además, se han cerrado instituciones educativas y restringido reuniones públicas como medida preventiva.

Los expertos advierten que la falta de medicamentos antivirales específicos o vacunas hace que la contención dependa de medidas tradicionales de aislamiento, rastreo de contactos y control de focos.

Esta situación se asemeja a otras emergencias de salud pública recientes en la región, como las alertas sanitarias declaradas durante el brote de coronavirus.