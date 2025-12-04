La IA se posiciona como la principal amenaza para la ciberseguridad en 2026

Experian publica su 13.º informe anual de predicciones sobre brechas de datos y presenta seis pronósticos para 2026, incluidos los posibles impactos de la IA en el panorama

COSTA MESA, California--(BUSINESS WIRE)--Experian® publicó hoy su informe de predicciones sobre brechas de datos 2026, que ofrece una visión general del panorama cambiante de las amenazas cibernéticas. Las predicciones abordan cómo el próximo año podría traer consigo una nueva ola de ataques sofisticados impulsados por la inteligencia artificial, junto con otras amenazas y vulnerabilidades, incluida la computación cuántica.









En su 13.º año, el informe presenta seis perspectivas sobre cómo los ciberdelincuentes utilizan tecnologías emergentes para crear identidades más convincentes, eludir la detección y explotar nuevas fronteras digitales. Desde perfiles sintéticos y agentes autónomos de IA hasta malware cambiante e incluso vulnerabilidades en interfaces cerebro-computadora, las predicciones para 2026 apuntan a un futuro donde los ciberataques serán más personalizados, persistentes y tecnológicamente avanzados que nunca.

Para descargar el informe gratuito, haga clic aquí.

“La tecnología evoluciona a una velocidad vertiginosa, y los ciberdelincuentes suelen ser los primeros en adoptar herramientas como la IA para superar las defensas y explotar vulnerabilidades”, afirmó Michael Bruemmer, vicepresidente de resolución de brechas de datos globales en Experian. “Es una lucha cuesta arriba, pero las organizaciones también pueden aprovechar estas mismas innovaciones para fortalecer su postura de seguridad. Con la preparación adecuada y el uso de la tecnología correcta, las empresas pueden encontrarse en una posición sólida para combatir ataques, aunque también deben estar listas para enfrentar las consecuencias de un incidente de seguridad”.

En la primera mitad de 2025 se han registrado más de 8 000 brechas de datos a nivel global, con aproximadamente 345 millones de registros expuestos. Entre los clientes de Experian, los países más afectados son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

“Estamos ingresando a una nueva era en la que los ciberataques ya no solo buscan robar datos, sino manipular la realidad”, señaló Jim Steven, director de servicios de crisis y respuesta a datos en Experian Global Data Breach Resolution en el Reino Unido. “Las organizaciones deben prepararse para amenazas más rápidas, inteligentes y difíciles de detectar. El momento de actuar es ahora”.

Quienes asistan al Financial Times Cyber Resilience Summit: Europe, que se realizará en Convene (Londres), podrán visitar el stand de Experian y participar del panel “¿Cómo pueden los líderes combatir las amenazas emergentes de ciberseguridad?”, con la presencia de Steven, el 3 de diciembre de 2025, de 16:50 a 17:30 (GMT).

Preocupación de los consumidores por el impacto de la IA

Una investigación realizada por Experian entre consumidores de Estados Unidos y el Reino Unido revela que muchos ya sienten el impacto de ataques sofisticados y se muestran cada vez más preocupados por el agravamiento de las amenazas cibernéticas.

Además, los resultados muestran que las generaciones más jóvenes son cada vez más vulnerables a las estafas, mientras que muchas víctimas se sienten desamparadas después de que sus datos hayan sido comprometidos. Los consumidores también ponen en duda si las empresas en las que confían están realmente preparadas para defenderse de amenazas cibernéticas sofisticadas. En términos generales, los principales hallazgos son los siguientes:

1 de cada 4 adultos millennials encuestados afirma haber sido víctima de robo de identidad en el último año.

Casi una cuarta parte dice haber caído en un ataque de phishing en su hogar o trabajo en los últimos 12 meses.

Más de 4 de cada 5 están preocupados por el uso de IA para crear identidades falsas que sean indistinguibles de las reales.

Principales resultados en EE. UU.:

Más de uno de cada tres adultos (35%) teme ser considerado personalmente responsable de pérdidas económicas por un error de ciberseguridad en su trabajo.

El 69% no cree que su banco o comercio esté adecuadamente preparado para defenderse de ciberataques impulsados por IA, o no está seguro.

Más de tres cuartos (76%) creen que el ciberdelito seguirá aumentando y será imposible de frenar debido a la IA.

Principales resultados en el Reino Unido:

Un cuarto de los adultos millennials (25%) afirma haber sido víctima de robo de identidad en el último año.

Uno de cada tres adultos (33%) se preocupa por dañar su reputación profesional debido a un error de ciberseguridad en el trabajo.

Entre quienes han sufrido el robo o exposición de datos en una brecha, más de 3 de cada 5 (62%) indican que la organización no brindó un apoyo adecuado.

Experian Data Breach Resolution ayuda a las organizaciones a responder con rapidez y seguridad ante brechas de datos, respaldada por más de 21 años de experiencia en gestión de crisis y más de 69 000 incidentes atendidos. Sus servicios integrales incluyen notificaciones globales a consumidores, centros de atención telefónica multilingües y herramientas de protección de identidad, como monitoreo de crédito y vigilancia en la dark web. Reserved Response™ de Experian garantiza la preparación con personal e infraestructura asegurados, mientras que sus capacidades internacionales permiten gestionar respuestas a brechas de datos en más de 100 países. Ya sea frente a una violación activa, un incidente de terceros o una crisis por demanda colectiva, Experian ofrece soluciones personalizadas para proteger la confianza del cliente y minimizar el riesgo reputacional.

Para obtener más información sobre Experian Global Data Breach Resolution, visite https://www.experian.com/business/solutions/fraud-management/global-data-breach-services.

Acerca de Experian

Experian es una empresa global de datos y tecnología que impulsa oportunidades para personas y empresas en todo el mundo. Con nuestra combinación única de datos, analítica y software, ayudamos a redefinir las prácticas crediticias, detectar y prevenir fraudes, simplificar la atención médica, ofrecer soluciones de marketing digital y obtener una comprensión más profunda del mercado automotriz. También acompañamos a millones de personas en el cumplimiento de sus objetivos financieros, ayudándolas a ahorrar tiempo y dinero.

Operamos en una serie de mercados, desde servicios financieros hasta atención médica, automotriz, agrofinanzas, seguros y muchos más sectores de la industria.

Invertimos en talento y en tecnologías avanzadas para potenciar el valor de los datos e impulsar la innovación. Somos una empresa del índice FTSE 100 que cotiza en la Bolsa de Londres (EXPN) y contamos con un equipo de 25 100 personas en 32 países. Nuestra sede central se encuentra en Dublín, Irlanda. Para obtener más información, visite experianplc.com.

i Estadísticas de brechas de datos 2025: principales tendencias, costos y riesgos revelados, SQ Magazine, 6 de octubre de 2025

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CONTACTOS DE PRENSA

Sandra Bernardo



Experian



1 949 529 7550



sandra.bernardo@experian.com