La IA reemplaza a más de 4,000 personas y asegura que esta herramienta transforma y acelera el trabajo 

Jack Dorsey, fundador de Twitter y CEO de Block, generó controversia al anunciar el despido de 4000 empleados para ser reemplazados por Inteligencia Artificial (IA).

La noticia pone sobre la mesa un debate urgente sobre el uso de IA en las grandes empresas y el futuro laboral de miles de personas.

Dorsey, además de confirmar la drástica decisión, lanzó una advertencia pública a empresarios sobre los riesgos que implica delegar procesos críticos a las máquinas.

Los peligros de confiar en la inteligencia artificial

Según Dorsey, aunque la inteligencia artificial promete eficiencia, también representa desafíos como la pérdida de talento humano y el riesgo de automatizar decisiones cruciales sin supervisión ética.

“El cambio puede parecer positivo a corto plazo, pero hay consecuencias impredecibles a largo plazo”, advirtió durante su intervención, que resonó especialmente entre empleados tecnológicos y analistas del mercado.

La noticia ha avivado el debate sobre hasta dónde deberían llegar las empresas en la incorporación de la IA en tareas fundamentales.

Amazon ha anunciado treinta mil despidos en dos oleadas en los últimos cinco meses, citando eficiencias de IA. Pinterest recortó el 15% de su plantilla en enero como parte de un “giro estratégico hacia la IA”.

La IA es una justificación conveniente porque suena a futuro, no a fracaso, aseguran analistas.