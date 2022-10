La Humana Foundation dona $1 millón para apoyar a la recuperación en casos de catástrofe tras el paso de los huracanes Ian y Fiona

Humana también establece ayuda para miembros, pacientes y la comunidad en general, que incluye el acceso a la línea directa para crisis con consejería gratuita

LOUISVILLE, Kentucky–(BUSINESS WIRE)–The Humana Foundation, (La Fundación Humana), la rama filantrópica de Humana Inc. (NYSE: HUM), está donando $1 millón para los esfuerzos de socorro y recuperación para aquellas personas impactadas por el huracán Ian en Florida y el huracán Fiona en Puerto Rico. Humana también ha tomado medidas para ayudar a las comunidades en la trayectoria de cada tormenta, que incluye abrir el acceso a una línea directa para crisis que cuenta con consejería gratuita.

El huracán Ian alcanzó tierra en la costa sudoeste de Florida el 28 de septiembre y provocó una destrucción masiva e interrupciones de energía. Aún se desconoce el impacto en la pérdida de vidas y daño a las propiedades. La tormenta ahora afecta a otras partes del sudeste, que incluyen Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. El huracán Fiona azotó Puerto Rico a mediados de septiembre e, incluso después de la tormenta, muchas personas aún siguen sin energía. A medida que los residentes de ambas áreas comienzan el proceso de recuperación, las comunidades afectadas necesitan ayuda para cumplir con las necesidades básicas, entre las que se incluyen alimentos, agua, asistencia médica y refugio.

Dado el impacto masivo de estas tormentas, The Humana Foundation está donando $1 millón inicialmente para ayudar a cumplir con las necesidades de socorro y recuperación inmediatos. La contribución forma parte del compromiso de la Fundación para apoyar a las comunidades en crisis a través de la Filantropía en caso de catástrofes. Entre las organizaciones que reciben fondos se incluyen Florida Disaster Fund (Fondo para casos de catástrofes de Florida), Community Foundation of Collier County (Fundación comunitaria del condado de Collier), Collaboratory (Colaboratorio), Community Foundation of Sarasota County (Fundación comunitaria del condado de Sarasota), GiveWell Community Foundation (Fundación comunitaria GiveWell) y Center for Disaster Philanthropy (Centro para la filantropía en caso de catástrofe). También, The Humana Foundation anunció que igualará las contribuciones de socorro en caso de catástrofes por parte de los empleados de Humana hasta $500 por empleado. The Humana Foundation seguirá controlando al huracán Ian y evaluará las necesidades adicionales para la recuperación.

“Cuidar a las personas y hacer que las comunidades sean más equitativas es nuestro objetivo, y tenemos el compromiso de garantizar la ayuda y los recursos vitales necesarios para las personas y comunidades impactadas por estas horribles tormentas”, manifestó la presidenta y directora ejecutiva de The Humana Foundation, Tiffany Benjamin. “Durante estos tiempos difíciles y en los próximos días desafiantes, nos asociamos con organizaciones de Florida, entre otras áreas, que están en el punto focal de la prestación de atención donde más se necesita”.

Más allá de esta donación, Humana ha establecido una línea directa de intervención en casos de crisis a través de LifeWorks con servicios de consejería gratuita para cualquier persona –tanto para los miembros como para los no miembros de Humana– que puedan necesitar ayuda y apoyo para hacer frente a la catástrofe y sus consecuencias. La Línea de ayuda ante casos de crisis de LifeWorks está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana y se puede contactar al 1-877-757-7587 en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Además, Humana se encuentra en el proceso de controlar la seguridad y el bienestar de sus empleados, los miembros del plan de salud y los pacientes que atienden a través de sus centros de atención primaria y las operaciones de salud a domicilio.

“Sabemos que tenemos un enorme trabajo por delante para recuperarnos de la devastación del huracán y todos nosotros en Humana –que incluye a nuestros más de 10 000 empleados en Florida– están listos para ayudar a nuestros amigos y vecinos en ese esfuerzo de recuperación”, manifestó Caraline Coats, presidenta de la unidad de negocio de Medicare de Humana en Florida. Coats reside en Florida del Sur.

“Para aquellos que viven en la Costa del Golfo, esta fue una semana aterradora y significa mucho para nosotros que estamos trabajando en la Humana Foundation para ayudar ahora a las personas que más padecieron el huracán cuando cruzó nuestro estado”, agregó Jocelyn Chisholm Carter, presidenta de Humana Healthy Horizons, la unidad de negocios de Medicaid de Humana en Florida. Carter reside en Tampa. “Nuestro mensaje para las personas que tenemos la suerte de atender es que estaremos allí para ellas en los días venideros”.

“En Puerto Rico, muchas personas siguen sin electricidad y hay un trabajo de recuperación muy importante que aún se debe hacer”, manifestó Luis Torres Olivera, presidente de Humana en Puerto Rico. “Humana tiene el compromiso de ayudar a nuestra comunidad a atravesar estos momentos difíciles, y hemos tomado medidas importantes para cuidar a nuestros miembros, empleados, amigos y vecinos”.

Antes de cada tormenta, Humana también llevó a cabo las siguientes medidas para sus miembros del plan de salud en áreas declaradas de catástrofes:

Retiramos todos los requisitos de derivaciones para los médicos de cabecera (primary care physician, PCP) y autorizaciones previas para los miembros.

Les brindamos a los miembros el mismo costo de coparticipación que recibirían de un centro dentro de la red, incluso si reciben atención fuera de ella.

Para los miembros con beneficios de farmacia, se suspendieron las restricciones en las repeticiones de recetas para tener en cuenta las dificultades para viajar y las evacuaciones.

Los miembros de Humana que tienen preguntas sobre los servicios que están a su disposición deben llamar al número de teléfono gratuito que figura al dorso de su tarjeta de identificación de Humana. (Es posible que algunos de los ajustes de beneficios anteriores no se apliquen a los miembros de grupos autofinanciados).

