La hija de Steven Spielberg decide dedicarse al cine para adultos

Mikaela Spielberg, la hija menor del icónico director de cine Steven Spielberg, ha sorprendido al mundo luego de tomar la decisión de adentrarse al cine para adultos, una industria que contrasta fuertemente con la carrera de su famoso padre.

Aunque la noticia de su incursión en la industria del entretenimiento para adultos se dio a conocer a finales de 2020, en 2023 ha cobrado mayor notoriedad, y Mikaela ha concedido entrevistas en las que ha compartido sus motivaciones y desafíos.

En una entrevista con The Sun a la edad de 24 años, Mikaela explicó su elección manifestando: “Siempre he tenido una fuerte conexión con mi propia sexualidad. Mi mayor deseo es que en algún momento esta carrera sea lo suficientemente rentable como para no depender económicamente de nadie. Entonces podré transmitir a la gente que no hay nada incorrecto en utilizar mi cuerpo de una manera que me resulte cómoda para sustentarme. Ya no deseo depender de mis padres ni siquiera del apoyo estatal, no hay nada moralmente incorrecto en ello, simplemente no me siento a gusto”.

De esta manera, su incursión en la industria del cine para adultos incluye la creación de contenido que se encuentra en plataformas como PornHub, además de gestionar su propia página de OnlyFans.

En otra entrevista, compartió que uno de sus sueños era conseguir trabajo como bailarina en un club de striptease, y que estaba esperando que le otorgaran la licencia de trabajadora sexual.

A través de una conversación por FaceTime, Mikaela compartió con sus padres su elección: “Siempre he sido la principal preocupación de mis padres en términos de seguridad, pero llegó un punto en el que me agoté de no poder sacar provecho de mi propio cuerpo. Disfruto de esta labor, de satisfacer a otras personas, y encuentro gratificación en ello”.

Sin embargo, su elección no ha sido fácil para sus padres Steven Spielberg y Kate Capshaw, quienes, según un amigo íntimo de la familia, sienten vergüenza por la profesión de su hija.

Por lo que, la notoriedad de la familia Spielberg y la amplia trayectoria de Steven en la industria del cine han hecho que la profesión de Mikaela genere una atención mediática inusual.