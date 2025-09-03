La hija de Elon Musk confiesa que no tiene dinero a pesar de que su madre es rica y su padre multimillonario 

La hija de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, Vivian Musk, sorprendió recientemente al declarar públicamente que atraviesa dificultades económicas a pesar de su parentesco con el multimillonario empresario Elon Musk.
Estas afirmaciones han generado interés y debate sobre la vida privada de la familia Musk y las posibles razones detrás de esta situación.
Vivian Wilson, quien recientemente cumplió la mayoría de edad y cambió legalmente su identidad de género, ha manifestado en entrevistas y redes sociales que no cuenta con el apoyo financiero de su padre.
"La gente asume que tengo mucho dinero. No tengo cientos de miles de dólares a mi disposición", dijo la joven transgénero.
Según sus propias palabras, enfrenta limitaciones económicas que la obligan a depender de trabajos ocasionales, a diferencia del lujoso estilo de vida que muchos asocian con los descendientes de grandes fortunas.
"Puedo permitirme comer. Tengo amigos, un refugio y algunos ingresos disponibles, lo cual es bueno y mucho más afortunado que la mayoría de la gente de mi edad en Los Ángeles", confesó.
Las declaraciones de Vivienne y la reacción pública
Algunos usuarios en redes sociales han manifestado apoyo y empatía, considerando que la distancia entre Vivienne y Elon Musk se debe a diferencias personales y familiares, mientras que otros cuestionan si realmente carece de recursos o si estas declaraciones buscan llamar la atención sobre disputas internas.
El tema también ha sido analizado por la prensa global, destacando el conflicto familiar y su impacto en la percepción pública de figuras multimillonarias.