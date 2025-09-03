La hija de Elon Musk confiesa que no tiene dinero a pesar de que su madre es rica y su padre multimillonario 

La hija de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, Vivian Musk, sorprendió recientemente al declarar públicamente que atraviesa dificultades económicas a pesar de su parentesco con el multimillonario empresario Elon Musk.

Estas afirmaciones han generado interés y debate sobre la vida privada de la familia Musk y las posibles razones detrás de esta situación.

Vivian Wilson, quien recientemente cumplió la mayoría de edad y cambió legalmente su identidad de género, ha manifestado en entrevistas y redes sociales que no cuenta con el apoyo financiero de su padre.

"La gente asume que tengo mucho dinero. No tengo cientos de miles de dólares a mi disposición", dijo la joven transgénero.

Según sus propias palabras, enfrenta limitaciones económicas que la obligan a depender de trabajos ocasionales, a diferencia del lujoso estilo de vida que muchos asocian con los descendientes de grandes fortunas.

"Puedo permitirme comer. Tengo amigos, un refugio y algunos ingresos disponibles, lo cual es bueno y mucho más afortunado que la mayoría de la gente de mi edad en Los Ángeles", confesó.

Las declaraciones de Vivienne y la reacción pública



Las declaraciones de la hija de Elon Musk han provocado diversas reacciones tanto en medios internacionales como en la opinión pública.

Algunos usuarios en redes sociales han manifestado apoyo y empatía, considerando que la distancia entre Vivienne y Elon Musk se debe a diferencias personales y familiares, mientras que otros cuestionan si realmente carece de recursos o si estas declaraciones buscan llamar la atención sobre disputas internas.

El tema también ha sido analizado por la prensa global, destacando el conflicto familiar y su impacto en la percepción pública de figuras multimillonarias.