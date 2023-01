La guardiana de las estrellas Sia Astelle es el primer personaje exclusivo que llega a MapleStory

Este personaje de clase mágica, el primero de su categoría, combina signos de constelaciones únicos para infligir daño o ayudar a sus aliados

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–La semana pasada, el MMORPG gratuito para móviles MapleStory M de Nexon hizo que descendiesen los cielos sobre Maple World con el lanzamiento de su primer personaje original, Sia Astelle. Esta nueva guardiana de las estrellas (clase mágica) nunca se ha visto en otras versiones globales de MapleStory y el personaje tampoco ha estado disponible nunca en otras versiones de MapleStory M.





Sia Astelle es la guardiana de Oort, el hogar de la orden celestial de las estrellas. Su principal obligación consiste en servir al cosmos y guiar a las estrellas a lo largo de su camino predestinado. Después de una serie de sucesos extraños, Sia llega a Maple World obligada a dejar atrás su tranquila vida en Oort.

Además del nuevo personaje de la guardiana de las estrellas, en la última actualización de MapleStory M se incorporan numerosas mejoras y eventos para empezar bien el año, como un incremento de la experiencia máxima de 250 % a 300 %, mejoras en el equipo de nigromante al final del juego, preselecciones de habilidades y mucho más.

Además, quien juegue como Sia Astelle en su móvil podrá beneficiarse de recompensas y eventos extra:

Recompensa de creación previa (desde el 11/1 después del mantenimiento hasta el 25/1) Una recompensa para los jugadores que hayan participado en el evento de creación previa de Sia Astelle.

(desde el 11/1 después del mantenimiento hasta el 25/1) Una recompensa para los jugadores que hayan participado en el evento de creación previa de Sia Astelle. Evento Misión de crecimiento (desde el 11/1 después del mantenimiento hasta el 12/2) – Recompensas disponibles para Sia tras alcanzar un determinado nivel y completar ciertas misiones.

(desde el 11/1 después del mantenimiento hasta el 12/2) – Recompensas disponibles para Sia tras alcanzar un determinado nivel y completar ciertas misiones. Evento Mega Burning Plus (desde el 11/1 después del mantenimiento hasta el 12/2) – Sia conseguirá dos niveles adicionales cada vez que suba de nivel el personaje.

(desde el 11/1 después del mantenimiento hasta el 12/2) – Sia conseguirá dos niveles adicionales cada vez que suba de nivel el personaje. Evento de crecimiento con Sia Astelle (desde el 11/1 después del mantenimiento hasta el 12/2) – Se concederán recompensas y experiencia a otro personaje seleccionado cuando Sia suba de nivel.

Otros eventos festivos contribuirán a celebrar el año nuevo en Maple World:

Evento de Año Nuevo: «Solo quería tener un año satisfactorio, pero ser un héroe es demasiado» (Del 11/1 al 22/2) – Una serie de eventos de minijuego en los que los jugadores tienen que salvar el mundo participando en varias tareas como entregar comida, recoger monedas mientras cazan y subirse a árboles para evitar obstáculos. Los jugadores también pueden eliminar al jefe Lord Pixrog en una batalla y recibir recompensas en función del número de participaciones.

(Del 11/1 al 22/2) – Una serie de eventos de minijuego en los que los jugadores tienen que salvar el mundo participando en varias tareas como entregar comida, recoger monedas mientras cazan y subirse a árboles para evitar obstáculos. Los jugadores también pueden eliminar al jefe Lord Pixrog en una batalla y recibir recompensas en función del número de participaciones. Evento ¡Feliz año nuevo 2023! (del 18/1 al 1/2) – Los jugadores pueden abrir sobres rojos de la suerte con energía especial para 2023 obtenida al cazar.

(del 18/1 al 1/2) – Los jugadores pueden abrir sobres rojos de la suerte con energía especial para 2023 obtenida al cazar. Evento de acceso de 14 días por el año nuevo lunar 2023 (del 18/1 al 8/2) – Los jugadores pueden acceder a MapleStory M durante 14 días consecutivos para obtener recompensas.

Visita el mundo de MapleStory M y vive el prodigio cósmico de Sia Astelle. Para obtener más información sobre MapleStory M, ve a la página de la App Store o la Google Play Store y sigue a @PlayMapleM en Twitter para conocer las últimas noticias.

