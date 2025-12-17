La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ de Coca-Cola dará inicio a su recorrido mundial, mientras se prepara la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Coca-Cola y la FIFA festejan los 20 años de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ de Coca-Cola

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company y la FIFA inauguran la sexta Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ de Coca-Cola, para que miles de aficionados de todo el mundo tengan la oportunidad de ver el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ antes de que se celebre la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser la más grande hasta la fecha: en ella participarán tres países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, más equipos, más partidos y más celebraciones que nunca.









Siendo un socio histórico de la FIFA, Coca-Cola tiene los derechos exclusivos de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola. A partir del 3 de enero de 2026, en Riad, Arabia Saudita, el Trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA visitará 30 de las Asociaciones Miembros de la FIFA en sus 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira, para que los aficionados de todo el mundo disfruten de una oportunidad única en la vida: ver el premio más codiciado del fútbol.

"El fútbol tiene la capacidad extraordinaria de unir a las personas, sin importar de dónde sean o qué idioma hablen", Mickael Vinet, vicepresidente de activos globales, personas influyentes y asociaciones de The Coca-Cola Company. "Durante dos décadas, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola se ha destacado como un viaje que conecta a los aficionados con la magia del juego. Durante el trayecto del Trofeo hacia la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, vamos a vivir y rendir homenaje a la pasión, el orgullo y la unidad que hacen del fútbol el deporte favorito del mundo".

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola visitará los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los futuros países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, entre ellos Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil. En cada parada, los miembros de la comunidad tendrán acceso a diversas oportunidades únicas de participación para los aficionados, desde experiencias de marca inmersivas y desafíos futbolísticos interactivos hasta contenido exclusivo con los personajes legendarios de la FIFA.

La gira de 2026 subraya los 20 años de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola. A lo largo de este periodo, han participado más de 4 millones de aficionados en más de 182 mercados de todo el mundo.

"El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es reconocido en todo el mundo como el símbolo más destacado del deporte y Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del mundo", señaló Romy Gai, directora comercial de la FIFA. "Durante dos décadas, nuestra asociación con Coca-Cola ha reunido a los aficionados y les ha acercado la magia de la Copa Mundial de la FIFA a través de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola. En cinco ediciones, el emblemático trofeo ha visitado 182 de nuestras 211 asociaciones miembro y esta gira será especial, no solamente porque vamos a festejar el 20.º aniversario de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola, sino porque también nos estamos preparando para la copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos".

Durante más de un siglo, Coca-Cola ha sido más que una simple bebida; ha sido un símbolo de optimismo y una presencia refrescante en innumerables experiencias inolvidables. El mundo se prepara para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA, el equipo de Coca-Cola, desde los embotelladores locales, fabricantes, distribuidores y socios minoristas, refrescará a los aficionados durante todo el torneo. Desde las bebidas locales favoritas hasta las bebidas emblemáticas como Coca-Cola y Powerade, la empresa tiene el orgullo de servir las bebidas en los momentos de celebración que unen a los aficionados de todo el mundo.

Además, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola es una plataforma para promover un impacto positivo en las comunidades locales. Para la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, The Coca-Cola Company colaborará con los equipos locales y socios embotelladores con el objetivo de llevar a cabo sus iniciativas de sostenibilidad, en particular, la recolección de los envases y los esfuerzos de reciclado.

Acerca de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una empresa que elabora bebidas y tiene productos que se venden en más de 200 países y territorios. El objetivo de nuestra empresa es refrescar al mundo y marcar una diferencia. Vendemos diversas marcas valoradas en miles de millones de dólares en diversas categorías de bebidas en todo el mundo. En nuestra cartera de marcas de bebidas gaseosas se destacan Coca-Cola, Sprite y Fanta. Nuestras marcas de agua, deportivas, café y té abarcan Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak y Ayataka. Nuestras marcas de zumos, lácteos de valor añadido y bebidas vegetales son Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife y AdeS. Estamos transformando constantemente nuestra cartera, desde la reducción del azúcar en nuestras bebidas hasta la introducción de nuevos productos innovadores en el mercado. Buscamos tener un impacto positivo en la vida de las personas, las comunidades y el planeta a través de la reposición de agua, el reciclaje de envases, las prácticas de abastecimiento sostenible y la reducción de las emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor. Junto con nuestros socios embotelladores, le damos empleo a más de 700.000 personas, lo que contribuye a generar oportunidades económicas en beneficio de las comunidades locales de todo el mundo. Más información en www.coca-colacompany.com y síganos en Instagram, Facebook y LinkedIn.

NOTAS PARA LOS EDITORES

El Trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA se entrega a los ganadores de la Copa Mundial de la FIFA, pero queda en posesión de la FIFA. Está hecho de oro macizo, pesa 6,175 kg y fue diseñado en 1974 y representa dos figuras humanas que sostienen el globo terráqueo en lo alto.

Solo un grupo selecto de personas, en particular, los ganadores de la Copa Mundial de la FIFA, los jefes de Estado y el presidente de la FIFA, pueden tocar el trofeo original.

Al equipo ganador se le entrega en un principio el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, para luego otorgarle de forma permanente el trofeo de ganador de la Copa Mundial de la FIFA, fabricado en metal enchapado en oro.

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola les ofrece a los aficionados un momento extraordinario para que puedan conectarse con la historia del fútbol y compartir la pasión por este deporte.

Al ser un socio histórico de la FIFA, Coca-Cola tiene los derechos exclusivos de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola, lo que les brinda a miles de aficionados de todo el mundo la oportunidad de ver el trofeo más codiciado del mundo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. The Coca-Cola Company tiene una relación con la FIFA desde 1976 y es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA desde 1978.

