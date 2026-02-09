La Generación Z marca un retroceso histórico en el rendimiento escolar

La generación nacida entre 1997 y 2010, conocida como Generación Z, es la primera en la historia moderna en registrar peores resultados académicos que la generación anterior, según advirtió el neurocientífico Jared Cooney Horvath ante el Congreso de Estados Unidos. El especialista sostuvo que, además del retroceso en el rendimiento, muchos jóvenes muestran una elevada confianza en sus capacidades intelectuales que no se corresponde con su desempeño real.

Horvath explicó que el descenso se refleja en pruebas estandarizadas aplicadas durante décadas, las cuales históricamente mostraban mejoras progresivas entre generaciones. Esa tendencia, afirmó, se rompió con la Generación Z, cuyos resultados han sido inferiores tanto en Estados Unidos como en otros países.

De acuerdo con el neurocientífico, uno de los principales factores detrás de este fenómeno es que se trata de la primera generación que creció expuesta de forma constante a pantallas. Señaló que más de la mitad del tiempo que los adolescentes pasan despiertos lo dedican a dispositivos electrónicos, una práctica que, según su análisis, no reemplaza el aprendizaje profundo basado en la interacción humana y el estudio sostenido.

El experto también cuestionó el uso intensivo de tecnología educativa en aulas y tareas escolares, al asegurar que fomenta hábitos de lectura superficial y reduce la capacidad de concentración. Según Horvath, el uso permanente de teléfonos, tabletas y computadoras ha convertido a muchos estudiantes en “lectores por encima”, que consumen resúmenes y fragmentos en lugar de textos completos.

Durante su intervención ante legisladores, el neurocientífico subrayó que la caída en el rendimiento no es un fenómeno aislado. Aseguró que, en más de 80 países, los datos muestran una disminución significativa del desempeño académico tras la adopción masiva de tecnología digital en las escuelas.

Horvath aclaró que no se opone al uso de la tecnología, pero insistió en la necesidad de mayor rigor académico y de limitar el tiempo frente a pantallas en el ámbito educativo. De cara al futuro, planteó que una revisión de las políticas escolares podría ser clave para evitar que la próxima generación, conocida como Generación Alpha, repita el mismo patrón y tenga mejores oportunidades de desarrollo cognitivo.