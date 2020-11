La fundadora de Glamhive, Stephanie Sprangers, y la estilista de celebridades, Jennifer Rade, anuncian la Digital Fall Style and Beauty Summit

La conferencia reunirá a líderes de las industrias del estilo y la belleza para hablar sobre moda, belleza y bienestar.

SEATTLE Y LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Glamhive anunció su tercera conferencia en línea a llevarse a cabo el 14 de noviembre. La Digital Fall Style and Beauty Summit (Cumbre Digital de Belleza y Estilo de Otoño) de Glamhive reunirá a los principales líderes de la moda y la belleza, desde el estilista de Sarah Jessica Parker hasta el peinador de Kim Kardashian. Estos innovadores líderes tratarán todo lo relacionado con la moda, el bienestar, la belleza y más. Stephanie Sprangers y Jennifer Rade serán las coanfitrionas del evento.





“Estoy emocionada de ser coanfitriona de la cumbre LIVE Fall Style and Beauty de Glamhive con Stephanie. Estamos reuniendo a los estilistas, maquilladores, peinadores, diseñadores y emprendedores más fenomenales del mundo para compartir todo lo que hemos aprendido, desde cómo empezamos hasta todos nuestros consejos y trucos sobre cómo tener un gran estilo personal”, comentó Jennifer Rade, estilista de celebridades y diseñadora de vestuario. Jennifer es una de las estilistas más ocupadas actualmente. Su clientela ha variado desde estrellas de primer nivel como Angelina Jolie, Abbie Cornish, Cher y Jenna Fischer, hasta músicos como Lady A, Pink, Marilyn Manson, Dave Matthews, Amy Winehouse, Motley Crue y Tina Turner. Su trabajo apareció en muchas publicaciones, como W, Vanity Fair, Marie Claire, GQ, Esquire y Harper’s Bazaar.

“La visión de Glamhive es que el estilo personal esté disponible para todos, en todas partes, y nuestros eventos digitales son una maravillosa extensión de eso. Este año nos ha permitido llevar nuestros eventos a todo el mundo, en todas partes para que las personas que sean amantes de la moda y la belleza o trabajen en el sector pueden aprender de los mejores del negocio”, afirmó Stephanie Sprangers, fundadora de Glamhive. Sprangers es la fundadora y directora ejecutiva de Glamhive, el servicio de estilo personal en línea que acerca los estilistas y a los maquilladores personales expertos, directamente desde Hollywood e Instagram, a todos. Glamhive ha desarrollado un software exclusivo que permite a los estilistas ofrecer a los clientes una experiencia de estilo que es 100 % en línea, y permite a las personas trabajar con estilistas de cualquier parte del mundo.

El evento con boleto de todo el día contará con 22 segmentos con más de 50 oradores. A continuación se muestra una descripción general de algunos de los temas que serán cubiertos por su lista de oradores estelares.

TEMAS:

Estilo Zoom: Tener un estilo excelente (y cómodo)

La creación de un estilista de moda

Primero las bases

Cómo el entorno de su hogar afecta su estado de ánimo y refleja su estilo

Cómo armar el armario de sus sueños

Estilo 360: la interacción del cabello, el maquillaje y el vestuario

Emprendimientos: el valor de perseguir sus sueños

El futuro de la alfombra roja

French Girl Chic y nuestra obsesión con Emily en París

La forma importa: ámese y cuide su forma

Diseñe su salud: aumente su energía e inmunidad

Conceptos básicos del cuidado de la piel: Asesoramiento para clientes sobre el cuidado personal

Estilo icónico + Cómo expresarse con su estilo

ORADORES:

Los oradores incluyen estilistas famosos, maquilladores, creadores de imágenes que trabajan con los nombres más importantes de Hollywood y más, entre ellos:

Angelina Jolie, Mandy Moore, Sarah Jessica Parker, Kristen Bell, Khloe Kardashian, Robert Downey Jr, Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Donald Glover, Sharon Stone, Serena Williams, Miranda Lambert, Julianne Moore, Liv Tyler y más.

ESTILISTAS DE CELEBRIDADES:

Jennifer Rade, Ilaria Urbinati, Erin Walsh, Nicole Chavez, Jeanne Yang, Janelle Miller, Lindsey Dupuis, Tiffany Gifford, Sonia Young, Rachel Wirkus, Kesha McCloud

MAQUILLADORES Y PEINADORES DE CELEBRIDADES:

Danesa Myricks, Andrew Fitzsimons, Daniel Martin, Colleen, Runne, Quinn Murphy, Sheridan Ward, Simedar Jackson y Mia Santiago

EMPRENDEDORES, DISEÑADORES Y LÍDERES DE NEGOCIOS

Cindy Eckhert (The Pink Ceiling Fund), Jonathan Sposato (Founder, PicMonkey), Carrie Colbert (Curated Capital), Summer Holl (Presidenta, Elyse Walker), Christian Juul Nielsen (Herve Leger | Aknvas), Lucy Aylen (Never Fully Dressed), Dr. Shrereene Idress, Dr. Avanti Kumar Singh

MODERADORES:

Brian Underwood (O the Oprah Magazine), Brooke Jaffe (ex directora de moda, Bloomingdales), Jack Eustace, Nicole Young (E! News), Kibwe Chase Marshall, cofundadora, The Kelly Initiative), Jezlan Moyet.

Los boletos para la conferencia cuestan 99 USD por un boleto de todo el día e incluyen una lista de reproducción personalizada de She-J Nikki Pennie. El principal auspiciante del Glamhive Digital Fall Style and Beauty Summit son Mary Kay y su Mary Kay Global Design Studio. Otros auspiciantes incluyen NuBra USA, LEO, AKNVAS, NYDJ y más.

Para obtener más información, visite www.glamhive.com/upcoming.

Acerca de Glamhive

Glamhive fue fundada por la empresaria Stephanie Sprangers en 2017 con la visión de democratizar el estilo personal y la premisa de que la confianza que viene con el glamour no debe ser exclusiva de los ricos y famosos.

La experiencia de estilo en línea ofrece a todos los que tengan conexión Wi-Fi acceso a estilistas que les proporcionarán la ayuda que necesitan para ser la mejor versión de ellos mismos. Para los estilistas, es una plataforma integrada y constante que los ayuda a ampliar su red y su negocio, de manera 100 % virtual.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 56 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Puede obtener más información en MaryKay.com.

