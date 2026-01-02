La Fundación Global para una Vida Saludable Amplía El Acceso A Educación e Información Sobre Ensayos Clínicos Para Comunidades Hispanohablantes Con Lupus

UPPER NYACK, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--La Fundación Global para una Vida Saludable anunció hoy un hito de éxito para su Centro de Recursos sobre Lupus en Español, un programa hermano de su ampliamente utilizado Centro de Ayuda sobre Lupus en inglés. La plataforma está diseñada para ofrecer educación culturalmente relevante, información confiable y acceso a recursos sobre ensayos clínicos para comunidades hispanohablantes en los Estados Unidos.





El sitio web refuerza el compromiso de GHLF de reducir las barreras lingüísticas y garantizar que todas las personas que viven con lupus tengan acceso a información de salud clara, empoderadora y culturalmente alineada.

“Para muchos pacientes, el idioma sigue siendo uno de los mayores obstáculos para comprender las opciones de tratamiento y acceder a ensayos clínicos”, afirmó Seth Ginsberg, presidente y cofundador de GHLF. “Este centro en español representa un paso esencial hacia una verdadera equidad en la salud del lupus”.

El Centro de Recursos sobre Lupus en Español ofrece información clara sobre ensayos clínicos, historias reales de pacientes, perspectivas de expertos, orientación sobre seguridad y criterios de elegibilidad, y acceso directo a oportunidades de investigación activa.

Desde su lanzamiento, el ecosistema de recursos ha generado miles de visitas de audiencias hispanohablantes que buscan información confiable sobre el lupus y los ensayos clínicos. Un componente destacado del sitio es el video “Ensayos clínicos: esperanza, diversidad y empoderamiento en la salud”, que ya ha superado las 119,000 visualizaciones, lo que demuestra la alta demanda de educación sobre ensayos clínicos culturalmente sensible.

Este enfoque multimedia garantiza que las personas puedan interactuar con la información en los formatos que prefieran, empoderándolas desde la educación hasta la acción.

El Centro de Recursos sobre Lupus en Español forma parte de la estrategia más amplia de GHLF para ampliar los recursos multilingües y mejorar el acceso a la investigación para poblaciones históricamente desatendidas.

Para obtener más información y acceder a los recursos: https://creakyjoints.org/centro-recursos-lupus/

Este proyecto fue posible gracias al apoyo de Bristol Myers Squibb.

Acerca de GHLF

La Global Healthy Living Foundation es una organización internacional sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos, registrada como 501(c)(3), cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas mediante la promoción de un mejor acceso a la atención médica a través de la educación, la investigación clínica centrada en el paciente, el apoyo, la defensa de los pacientes y la investigación económica y de políticas públicas. GHLF también es una firme defensora de las vacunas.

La Global Healthy Living Foundation es la organización matriz de CreakyJoints®, la comunidad digital internacional para millones de personas que viven con artritis y sus aliados en todo el mundo, quienes buscan educación, apoyo, activismo e investigación centrada en el paciente en inglés, español y francés. Además de la artritis y los trastornos autoinmunes, GHLF apoya a pacientes de dermatología, gastroenterología, neurología, cardiología, oncología, enfermedades infecciosas, enfermedades raras y enfermedades pulmonares a través de una amplia variedad de programas y actividades, que atraen a más de 700,000 pacientes al mes a los sitios web de GHLF y generan más de 10 millones de impresiones mensuales en siete plataformas de redes sociales. En 2025, GHLF obtuvo 2.7 millones de visualizaciones y reproducciones de su contenido audiovisual centrado en el paciente, disponible en YouTube y plataformas de pódcast. GHLF nunca solicita donaciones al público; en su lugar, recibe financiamiento de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, la industria, fundaciones familiares y del cofundador de GHLF, Louis Tharp. Para más información, visite www.ghlf.org.

Contacts

David Granados (English and Español)



DGRANADOS@GHLF.ORG

+1-929-334-7164