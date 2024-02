La Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente presenta el Plan de acción 2024 para crear un sistema sanitario más seguro

La Fundación lanza la Asociación Global para el Liderazgo en Seguridad de los Pacientes









IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–En el acto anual de mitad de año de la Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente (Patient Safety Movement Foundation), celebrado el 26 de enero, expertos en seguridad del paciente de todo el mundo participaron en la creación de un plan de acción para eliminar los daños evitables a pacientes y profesionales sanitarios. La Asociación Global para el Liderazgo en Seguridad de los Pacientes (Patient Safety Leadership Association) fue inaugurada por la Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente para responder a la necesidad de un foro específico de responsables de calidad y seguridad del paciente y de activistas de la seguridad del paciente. El foro es una red mundial de ejecutivos concebida para defender la labor fundamental de estos profesionales del sistema sanitario, apoyando sus esfuerzos por aplicar soluciones basadas en pruebas y nuevas tecnologías que han demostrado salvar vidas de pacientes.

Se espera que la Asociación Global para el Liderazgo en Seguridad de los Pacientes desempeñe un papel clave en el desarrollo del Plan de acción establecido en el evento de mitad de año. Entre los puntos de acción del plan se incluyen:

Buscar el compromiso inquebrantable de los consejos de administración y los altos directivos de los hospitales para que defiendan una cultura de seguridad de los pacientes en sus instituciones, al tiempo que aplican un riguroso proceso de revisión.

Implicar activamente a los pacientes y sus familias en las decisiones cruciales de la atención sanitaria, de forma que se reconozcan sus valiosos puntos de vista y el papel fundamental que deben desempeñar en su propio cuidado.

Instar a la dirección de los hospitales a fomentar un clima que priorice el bienestar de los empleados sanitarios y garantice un lugar de trabajo que potencie, apoye y estimule su capacidad de recuperación ante los retos.

Aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial para mejorar la precisión de los diagnósticos y la toma de decisiones médicas en respuesta a datos recientes que demuestran que los diagnósticos erróneos contribuyen en gran medida a los errores médicos.

Elevar el nivel de seguridad en el tratamiento de los niños enfermos, especialmente durante la hospitalización, a la vez que se incrementa el compromiso de los padres.

En el evento de mitad de año se respaldó firmemente la creación de la Asociación para el Liderazgo en Seguridad de los Pacientes como un recurso muy necesario para avanzar en esta materia a escala mundial. La iniciativa permite a sus miembros debatir sobre acontecimientos adversos delicados y pedir consejo a líderes, clínicos e investigadores de renombre mundial en cuestiones de seguridad del paciente. Los conocimientos así adquiridos pueden a su vez compartirse con toda la comunidad médica a través de talleres, seminarios web y simposios para desarrollar soluciones sanitarias transformadoras.

“Ahora disponemos de las herramientas y los conocimientos necesarios para que la asistencia sanitaria sea segura y, lo que es más importante, tenemos la voluntad de conseguirlo”, declaró el Dr. Michael Ramsay, director ejecutivo de la Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente.

Para más información sobre la Asociación para el Liderazgo en Seguridad de los Pacientes, visite el sitio web de la “Patient Safety Movement Foundation”: https://psmf.org/patient-safety-leadership-association/.

ACERCA DE LA PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani crea la Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente (Patient Safety Movement Foundation, PSMF), una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es eliminar los errores médicos evitables en los hospitales. Su equipo trabajó con expertos en seguridad del paciente de todo el mundo para desarrollar prácticas aplicables basadas en la evidencia (Actionable Evidence-Based Practices, AEBP) que abordan los principales desafíos. Los hospitales pueden acceder de forma gratuita a las AEBP en Internet. Se invita a los hospitales a comprometerse formalmente a alcanzar las CERO muertes evitables, y se pide a las empresas de tecnología sanitaria que firmen el Open Data Pledge (compromiso de datos abiertos) y compartan sus datos para que puedan utilizarse en la elaboración de algoritmos predictivos capaces de identificar errores antes de que se conviertan en mortales. La Cumbre mundial sobre ciencia, tecnología y seguridad del paciente, que organiza todos los años la fundación reúne a todas las partes interesadas, incluidos pacientes, profesionales sanitarios, empresas de tecnología médica, administraciones públicas y entidades pagadoras privadas. La PSMF se creó gracias al apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare. Para obtener más información, visite psmf.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

