LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY® OTORGA LA BECA SOFIA CARSON A VALENTINA GARCÍA

Además, la Fundación anunció que 43 estudiantes de música a nivel mundial recibirán becas para ayudar a financiar su educación

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–La Fundación Cultural Latin GRAMMY® otorgó la Beca Sofia Carson a la vocalista y estudiante Valentina García, de 19 años, durante una presentación especial con la artista en Miami. La Beca Prodigio (Beca Sofia Carson), creada hace ocho años para apoyar la educación musical y los géneros de música latina, tiene un valor máximo de $200,000 dólares y permitirá que García curse una licenciatura en el Berklee College of Music en Boston a partir del otoño.

La venezolana fue seleccionada por el Comité de Becas de la Fundación entre un grupo muy competitivo de cientos de solicitantes de todo el mundo. Desde su creación, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha asignado la extraordinaria suma de más de $7.6 millones de dólares a becas, subvenciones, instrumentos musicales y eventos educativos en todo Estados Unidos e Iberoamérica.

“Año tras año, nos sentimos honorados por la cantidad y la calidad de inscripciones que recibimos para nuestras becas. Es inspirador ver el gran número de jóvenes comprometidos con su vocación de convertirse en futuros creadores de música latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación®. “Desde sus inicios y contra todo tipo de adversidades, nuestra Fundación ha estado enfocada en otorgar casi un millón de dólares en becas cada año, gracias a la generosidad de artistas como Sofia Carson, que continúan solidificando el legado de la música latina y preservando este programa para futuras generaciones”.

“Ha sido un privilegio ser testigo de la misión transformadora de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, que cambia vidas a través del poder de la educación musical”, dijo Sofia Carson, Embajadora Global de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Es un honor para mí asociarme con mi familia de la Fundación para entregar a Valentina la Beca Prodigio. Es una joven brillante y merecedora, cuya voz y talento nos asombraron. Espero que juntos sigamos amplificando y elevando las poderosas voces latinas en todos los rincones del mundo”.

“Juntos, Sofia Carson y la Fundación Cultural Latin GRAMMY han cambiado mi vida para mejor. Siempre estaré agradecida por su generosidad y las puertas que han abierto”, dijo García. “Recién empieza mi trayectoria, y ya que soy testigo del impacto que la Fundación ha tenido en la vida de músicos latinos en todo el mundo. Y es justamente esa la razón por la que he decidido dedicarme a la música, para que a través de ella pueda ayudar a otros y ser una voz a favor de los más necesitados”.

La Fundación también anunció a los ganadores de las Becas Talento para Matrícula y Becas de Asistencia para Matrícula que otorga anualmente, y que permitirán que 43 talentosos estudiantes de diversos orígenes tengan la oportunidad de estudiar en algunas de las más prestigiosas instituciones musicales del mundo.

Beneficiarios de las Becas Talento para Matrícula:

Cada uno de estos tres estudiantes recibirá una Beca Talento para Matrícula, con un valor máximo de $100,000 dólares durante cuatro años, para una matrícula en la universidad o institución de su selección:

Ferrán Rico , bajista eléctrico de España

, bajista eléctrico de España Juan Camilo Doria , saxofonista tenor de Colombia

, saxofonista tenor de Colombia Alejo Villareal, bajista eléctrico de Argentina

La donación de $100,000 dólares a Juan Camilo Doria, la Beca Nader Art Museum, fue patrocinada por Gary Nader, coleccionista de arte a nivel internacional, filántropo y dueño de una galería arte.

Beneficiarios de las Becas de Asistencia para Matrícula:

Además, cada uno de los siguientes 40 estudiantes recibirá la Beca de Asistencia para Matrícula por un año, con un valor máximo de $10,000 dólares, para una matrícula en la universidad o institución de su selección:

Beneficiario País de origen Instrumento principal Institución/Universidad Stephanie Acosta Colombia Voz Berklee College of Music, Boston Cintia Aguilar Venezuela Voz Longy School of Music of Bard College, Boston Luis Anselmi Venezuela Cuatro venezolano Humber College, Canadá Cobe Isai Banda Salcido México Guitarra Tecnológico de Monterrey, México Rafael Beck d’Avila Mello Brasil Flauta Faculdade e Conservatório Souza Lima, Brasil Joaquín Bonilla Ecuador Flauta Chicago College of Performing Arts at Roosevelt Universidad Gabriel Braga Brasil Trombón Faculdade e Conservatório Souza Lima, Brasil Sebastián Castillo Panamá Piano Berklee College of Music, Boston Nicolás Castro Granados Colombia Saxofón Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, Salamanca, España Lorenzo Curik Argentina Batería Berklee College of Music, Boston Arthur de Souza Lima Scarpini Brasil Guitarra Faculdade e Conservatório Souza Lima, Brasil Abner Felipe Dos Santos Martins Brasil Guitarra Faculdade e Conservatório Souza Lima, Brasil Marien Femerling García México Piano Manhattan School of Music, New York Jhoely Garay México Guitarra Manhattan School of Music, New York Francisco Garrido Venezuela Guitarra Conservatorium van Amsterdam, Netherlands Andrés Guerra Venezuela Guitarra The New School, New York Maximiliano Jaime Colombia Batería Berklee College of Music, Boston Damián Kompel Argentina Clarinete Berklee College of Music, Boston Marina Marchi Silveira Brasil Voz Faculdade e Conservatório Souza Lima, Brasil Sebastián Mariño Puerto Rico Saxofón Conservatorio de Música de Puerto Rico Simón Martínez Ecuador Piano Berklee College of Music, Boston Octavio Mujica Estados Unidos Violonchelo San Francisco Conservatory of Music Marcelo Murillo Estados Unidos Batería University of Oregon Andrés Nali Venezuela Percusión Berklee College of Music, Boston Gabriel Nieves México Flauta Conservatorio de las Rosas, México Rafael Nocedo González Cuba Piano Berklee College of Music, Boston Daniel Olivero Venezuela Voz Berklee College of Music, Boston Andrés Felipe Palacios Rodas Colombia Guitarra Peabody Institute of the John Hopkins Universidad, Baltimore João Vítor Aredes Martins Paulo Brasil Batería Faculdade e Conservatório Souza Lima, Brasil Kalebe Requena Brasil Trompeta Faculdade e Conservatório Souza Lima, Brasil Oscar Rojas México Piano Berklee College of Music, Boston Isaac Romagosa España Guitarra Berklee College of Music, Boston Orlando Salazar Venezuela Oboe Longy School of Music of Bard College, Boston Juan Sebástian Sánchez Colombia Percusión Berklee College of Music, Boston Joao Semedo Portugal Vibráfono Berklee College of Music, Boston Kristalis Sotomayor Puerto Rico Flauta Boston Conservatory, Boston Gustavo Tenes Brasil Bajo eléctrico Faculdade e Conservatório Souza Lima, Brasil Ángela Varo Moreno España Violín Berklee College of Music, Boston Ayin Villagra-Brown Chile Piano The New School, New York Marcus Vinicius de Oliveira Figueiredo da Silva Brasil Contrabajo Royal Northern College of Music, England

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una organización benéfica 501(c)(3) establecida por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación ofrece becas universitarias, programas educativos y subvenciones para apoyar la investigación y preservación de su rico legado musical, y hasta la fecha ha donado más de $7.6 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.org, Amazon Smile o nuestra página de Facebook. Y síganos en @latingrammyfdn en Twitter e Instagram, y La Fundación Cultural Latin GRAMMY en Facebook.

ACERCA DE SOFIA CARSON:

Sofia Carson es una fuerza de la naturaleza que con gracia y estilo alcanza el más alto nivel en todo lo que hace en el mundo del entretenimiento. Ha forjado un camino singular en la música, el cine, la televisión y la filantropía. Actualmente Carson protagoniza el papel de Cassie en la exitosa película de Netflix, Purple Hearts. También es productora ejecutiva y una de las compositoras y cantantes de su banda sonora. Purple Hearts fue la película más popular en Netflix a nivel internacional con más de 150 millones de horas vistas en los 10 primeros días tras su estreno. Las canciones de Carson, galardonada cantautora de nivel multiplatino, se han escuchado más de 2 mil millones de veces en internet, y su música se ha consumido más de 8 mil millones de veces hasta la fecha. Además, alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Top 200. Carson recientemente sacó con Hollywood Records un magnético álbum de estreno de música pop con su nombre. Cuenta la historia de una muchacha que se enamora y, a pesar de quedar destrozada, sobrevive. Este año presentará la canción “Applause” en la próxima película Tell It Like A Woman, con guion de la legendaria Diane Warren, nominada al Oscar. Como actriz, fue protagonista de Feel The Beat, Songbird de Michael Bay, Pretty Little Liars: The Perfectionists y el fenómeno mundial Descendants de Disney. Como filántropa, se destaca como embajadora de Estados Unidos de UNICEF. Se dedica a usar su voz para interactuar con jóvenes en todo el país para buscar de manera implacable un mundo equitativo para todos los niños por medio de la fuerza vital de la educación. Carson la primera Embajadora Global de La Fundación Cultural Latin GRAMMY®.

