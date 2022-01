LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY LANZA LA BECA PRODIGIO SOFIA CARSON

Una beca de cuatro años para una licenciatura de Berklee College of Music y 43 becas adicionales están a disposición de estudiantes de música con necesidades financieras

Fecha límite para postular: 10 de abril de 2022

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–La Fundación Cultural Latin GRAMMY® aceptará solicitudes para sus becas de 2022 a partir de hoy. Esto incluye la prestigiosa Beca Prodigio de $200,000 copatrocinada este año por Sofia Carson, Embajadora Global de la Fundación, para una licenciatura de Berklee College of Music. Además, se otorgarán tres Becas Talento para Matrícula y 40 Becas de Asistencia para Matrícula a estudiantes de música que han sido admitidos a la universidad de su elección. Todas las becas se otorgan a estudiantes con talento excepcional y necesidades financieras para apoyar sus aspiraciones educativas y musicales. La Fundación tiene el compromiso de invertir en los futuros creadores de música latina alrededor del mundo.

La Beca Prodigio de cuatro años, este año con el nombre de Beca Sofia Carson, se creó hace siete años y la han copatrocinado estrellas latinas, incluyendo: Enrique Iglesias (2015), Juan Luis Guerra (2016), Miguel Bosé (2017), Carlos Vives (2018), Emilio y Gloria Estefan (2019), Julio Iglesias (2020) y Juanes (2021). La beca de este año hará realidad el sueño de un estudiante ejemplar de obtener una licenciatura de música en Berklee College of Music a partir del semestre de otoño de 2022.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY sigue ayudando a cerrar la brecha de género en el ámbito musical. En la temporada de 2020-21, las cuatro becas de más alto valor se otorgaron a mujeres, lo que representa 64% ($531,000) del monto total de becas otorgadas. Lanzar la Beca Prodigio de este año en una alianza con Sofia Carson brinda apoyo económico y asesoría muy valiosos a un aspirante a músico. Tanto Sofía como la Fundación tienen la esperanza de que este copatrocinio inspire a mujeres que desean una carrera profesional de música.

En 2019, la cantante y actriz Sofia Carson fue nombrada Embajadora Global de la Fundación Cultural Latin GRAMMY para promover y generar consciencia sobre su misión y programas educativos. Como parte de sus esfuerzos, Carson ha participado en innumerables eventos para ayudar a recaudar fondos y promover el enfoque benéfico principal de otorgar becas a estudiantes interesados en la música latina, además de subvenciones a estudiosos y organizaciones en todo el mundo, a fin de que investiguen y preserven los diversos géneros de música latina, y para ofrecer programas de educación musical.

“Como Embajadora Global de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, ha sido mi privilegio ser testigo y contribuir a esta misión transformadora que cambia vidas. Es un inmenso honor asociarme a mi familia de la Fundación para contribuir a la educación musical. Esta beca le cambiará la vida a un merecedor y brillante joven músico latino”, dijo Carson. “¡Espero que juntos continuemos amplificando y realzando potentes voces latinas en todos los rincones del mundo!”

Este año la Fundación Cultural Latin GRAMMY distribuirá de la siguiente manera un máximo de $900,000 en becas a 44 talentosos estudiantes de música de 17 a 25 años con limitaciones financieras:

Una Beca Sofia Carson de hasta $200,000 se otorgará a un estudiante para que obtenga una licenciatura de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, a partir del otoño de 2022.

de hasta $200,000 se otorgará a un estudiante para que obtenga una licenciatura de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, a partir del otoño de 2022. Tres Becas Talento para Matrícula de cuatro años de hasta $100,000 cada una se otorgarán a estudiantes para que obtengan una licenciatura en música a partir del otoño de 2022 en la universidad de su elección.

de hasta $100,000 cada una se otorgarán a estudiantes para que obtengan una licenciatura en música a partir del otoño de 2022 en la universidad de su elección. Cuarenta Becas de Asistencia para Matrícula de hasta $10,000 se otorgarán a estudiantes que cursan una licenciatura en música. Esta beca se otorga una sola vez a cada estudiante para que pague su matrícula durante un año: el semestre del otoño de 2022 y la primavera de 2023.

*Las Becas Talento para Matrícula y Becas de Asistencia para Matrícula están limitadas al pago de matrículas.

“El apoyo continuo de Sofia durante los últimos tres años como nuestra Embajadora Global sigue siendo un honor y motivo de admiración para nosotros. Su generosidad realmente no tiene límite. Nos inspira ver a jóvenes talentosos ayudando a otros y preparando el terreno para futuros creadores”, dijo Tanya Ramos-Puig, presidenta de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Ahora que se inicia nuestro séptimo año de otorgar becas y programas enriquecedores, sabemos que el acceso y la igualdad de condiciones en la educación son decisivos para apoyar a futuros creadores de música latina y preservar nuestro patrimonio cultural durante muchas generaciones. Es verdaderamente impresionante, año tras año, poder hacer realidad nuestra labor gracias al gran apoyo de nuestros aliados”.

Todos los años, el Comité de Becas de la Fundación evalúa detenidamente las solicitudes de un grupo sumamente competitivo de aspirantes a músicos, conforme a diversas habilidades y rigurosos requisitos, tanto académicos como artísticos. Hasta ahora, la Fundación ha otorgado más de $6.5 millones en becas, subvenciones, donaciones de instrumentos musicales y programas y eventos educativos en todo el mundo.

La solicitud estará disponible a partir de hoy, martes, 18 de enero de 2022 en www.latingrammyculturalfoundation.com. Como parte del proceso, los estudiantes deben llenar una solicitud en internet y enviar dos videos de audición, dos cartas de recomendación, una carta de aceptación de una universidad acreditada y dos ensayos. Los materiales se pueden presentar en inglés, español o portugués. Fecha límite para postular es el 10 de abril de 2022, hasta las 11:59pm EDT.

Para obtener más información y las últimas noticias, por favor, visite el sitio web oficial de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, www.latingrammyculturalfoundation.com. Si después de leer las reglas tiene alguna pregunta y necesita ayuda con su solicitud, por favor, escríbanos a LGCF@grammy.com.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una entidad benéfica sin fines de lucro 501(c)(3) creada por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación ofrece becas universitarias, programas educativos y subvenciones para apoyar la investigación y preservación de su rico legado musical, y hasta la fecha ha donado más de $6.5 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o si desea hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile o nuestra página de Facebook. Y siga @latingrammyfdn en Twitter e Instagram, y la Fundación Cultural Latin GRAMMY en Facebook.

ACERCA DE SOFIA CARSON:

Sofia Carson es una fuerza de la naturaleza que con gracia y estilo alcanza el más alto nivel en todo lo que hace en el mundo del entretenimiento. Ha forjado un camino singular en la música, el cine, la televisión y la filantropía. Las canciones de la galardonada cantautora se han escuchado casi mil millones de veces y sus videos se han visto más de dos mil millones. Además ha alcanzado el primer lugar en la Billboard Top 200 y, hasta ahora, sus dinámicas creaciones incluyen dos álbumes y cuatro sencillos de oro. Como actriz, fue protagonista de Feel The Beat, Songbird de Michael Bay, Pretty Little Liars: The Perfectionists de NETFLIX y el fenómeno mundial Descendants de Disney. Pronto Carson protagonizará y será productora ejecutiva de “Purple Hearts” de NETFLIX. Además, será uno de los compositores y participará en las canciones originales de la película. Su próximo sencillo, “LOUD”, acaba de salir el viernes, 14 de enero. Como filántropa, se destaca como la más reciente Embajadora de Estados Unidos en UNICEF, la primera embajadora global de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®️ y miembro del primer Concejo de Embajadores de The Music Forward Foundation. Como ídolo de la moda, Sofia es una embajadora mundial de la marca REVLON, líder en belleza, y ha lanzado su propia colección de maquillaje. Según un artículo de portada en Teen Vogue por Priyanka Chopra Jonas, “Sofia Carson tiene la gracia de un pro”.

