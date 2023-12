LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY ANUNCIA LA BECA SEBASTIÁN YATRA DE 2024

La beca de cuatro años otorgará hasta $200,000 dólares en ayuda económica para una licenciatura en Berklee College of Music y habrá 43 becas adicionales para estudiantes de música con limitaciones financieras

Fecha límite para postular: 10 de abril de 2024

Foto cortesía de Erick Fernando Quituizaca. Para descargar la imagen, haga clic aquí.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–La Fundación Cultural Latin GRAMMY® anunció que el galardonado cantautor Sebastián Yatra, ganador del Latin GRAMMY®, patrocinará su prestigiosa Beca Prodigio para una licenciatura en Berklee College of Music el semestre de otoño de 2024.





La beca de la Fundación otorga hasta $200,000 dólares de ayuda económica a estudiantes necesitados. Creada hace nueve años, ha sido copatrocinada por ilustres creadores de música latina, entre ellos: Nicky Jam (2023), Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio and Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) y Enrique Iglesias (2015).

“Unirme a la Fundación Cultural Latin GRAMMY para su Beca Prodigio anual es muy lindo porque soy parte de algo que hubiera deseado tener de niño. Uno de mis grandes sueños fue estudiar música en Berklee y, si bien mi carrera tuvo una trayectoria diferente, me habría encantado tener ese tipo de preparación y conocimientos”, dijo Sebastián Yatra. “Espero que la persona que reciba esta oportunidad aproveche plenamente la beca y la disfrute al máximo. Estaré atento a solicitantes que trasmiten mucha alma y sinceridad en su arte”.

El anuncio de la beca se produce después de que el artista se desempeñó como conductor de la 24.a Entrega Anual del Latin GRAMMY, donde se presentó y expresó su entusiasmo por la Fundación en la trasmisión e invitó al mundo a sumarse para apoyar la enseñanza de la música latina. El artista colombiano-estadounidense aunó fuerzas con la Fundación por primera vez en 2019 para Latin GRAMMY En Las Escuelas™ en Miami, una experiencia educativa para que los estudiantes de música de escuelas intermedias y secundarias aprendan sobre el entorno de talentosos artistas y músicos profesionales latinos.

Además, Gibson Gives –la división filantrópica de Gibson– patrocinará tres Becas Asistencia para Matrícula de hasta $10,000 dólares cada una para estudiantes que aprenden guitarra eléctrica o acústica como instrumento principal.

Se están aceptando solicitudes a las 44 becas disponibles en 2024 a estudiantes de música de 17 a 25 años. Las 43 becas adicionales, aparte de la Beca Sebastián Yatra, son:

Tres (3) Becas Talento para Matrícula de hasta $100,000 cada una se otorgarán a estudiantes para pagar la matrícula de una licenciatura de cuatro años en música a partir del otoño de 2023 en la universidad que escojan.

de hasta $100,000 cada una se otorgarán a estudiantes para pagar la matrícula de una licenciatura de cuatro años en música a partir del otoño de 2023 en la universidad que escojan. Tres (3) Becas Gibson Gives de Asistencia para Matrícula de hasta $10,000 dólares cada una se otorgarán a estudiantes de música que aprenden a tocar la guitarra eléctrica o acústica como instrumento principal. Esta será una ocasión única que pagará costos de matrícula durante un año (semestre del otoño de 2024 y la primavera de 2025) e incluye una guitarra Gibson.

de hasta $10,000 dólares cada una se otorgarán a estudiantes de música que aprenden a tocar la guitarra eléctrica o acústica como instrumento principal. Esta será una ocasión única que pagará costos de matrícula durante un año (semestre del otoño de 2024 y la primavera de 2025) e incluye una guitarra Gibson. Treinta y siete (37) Becas de Asistencia para Matrícula de hasta $10,000 dólares cada una se concederán a estudiantes que cursan una licenciatura en música. Esta beca se otorga una sola vez a cada estudiante para que pague su matrícula durante un año (el semestre del otoño de 2024 y la primavera de 2025).

Hasta la fecha, la Fundación Cultural Latin GRAMMY® ha otorgado 383 becas e invertido $7.6 millones de dólares durante los últimos nueve años.

“Nuestras becas otorgan más que fondos para la matrícula universitaria”, dijo Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®. “El apoyo continuo que recibimos de artistas como Sebastián Yatra y nuestros generosos patrocinadores nos permiten ir más allá y crear significativas oportunidades educativas y de mentoría para la próxima generación de creadores de música latina”.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® aceptará solicitudes para todas las becas de 2024 del 14 de diciembre de 2023 al 10 de abril de 2024 a las 11:59 p.m. EDT. Haga clic aquí para leer las pautas de 2024 y postular. La solicitud incluye dos videos de audición, dos cartas de recomendación, dos ensayos y una carta de aceptación de una universidad acreditada. Los materiales se pueden presentar en inglés, español o portugués.

Para obtener más información y las últimas noticias, por favor, visite el sitio web oficial de la Fundación Cultural Latin GRAMMY: www.latingrammyculturalfoundation.org

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una organización benéfica de tipo 501(c)(3) que La Academia Latina de la Grabación® fundó en 2014 con la visión de que fuera un promotor mundial de la educación musical y empoderara a comunidades por medio de la música y cultura latina. La Fundación ofrece oportunidades educativas por medio de becas, programas y subvenciones que promueven la música latina y celebran su rico legado musical, y hasta la fecha ha donado más de $9.3 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina de la Grabación, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.org, o nuestra página de Facebook. Síganos con @latingrammyfdn en X e Instagram, y con Fundación Cultural Latin GRAMMY en Facebook.

ACERCA DE SEBASTIÁN YATRA:

Sebastián Yatra es una fuerza líder de la música latina de la actualidad. El cantautor nacido en Colombia ha demostrado que su arte y composición no tienen límite con sus éxitos que exploran sonidos que abarcan el género latino e incluyen influencias pop, urbanas y de música tradicional. Desde que sacó su álbum de estreno Mantra en 2018, las canciones de Yatra han alcanzado más de 37 mil millones de streams en todas las plataformas de música digital y 26 certificaciones de RIAA. En 2022, ganó dos Latin GRAMMY, entre ellos Mejor Álbum Vocal Pop, por su tercer LP, Dharma. Ese año, “Dos oruguitas,” la canción que Yatra cantó para la película Encanto de Disney y alcanzó nivel Platino de RIAA, fue nominada a un Óscar y este la interpretó en su escenario. En febrero, Dharma también fue nominado a Mejor Álbum de Pop Latino en la Entrega del GRAMMY de 2023. Yatra trabaja en su cuarto álbum actualmente. Entre sus más recientes éxitos están “Energía bacana”, que presentó en los Latin GRAMMY como uno de los conductores de este año, y “VAGABUNDO”, que está certificada Platino de Música Latina en Estados Unidos. El popular artista ha colaborado con una variedad de colegas, entre ellos John Legend, Rita Wilson, the Jonas Brothers, Michael Bublé, Ricky Martin, Carlos Vives, Myke Towers y Manuel Turizo.

Acerca de Gibson Gives:

Durante más de 130 años, la icónica y destacada marca estadounidense de instrumentos Gibson ha moldeado el sonido de las diversas generaciones y géneros. Gibson y su división filantrópica Gibson Gives creen en el poder de la música y que poner instrumentos en manos de quienes desean estudiar música es un suceso único en la vida. Gibson Gives —una entidad de tipo 501(c)(3)— tiene el compromiso de hacer al mundo un lugar mejor al apoyar organizaciones y programas sin fines de lucro en sus esfuerzos por impulsar a músicos, la educación centrada en los jóvenes, la música, la salud y proyectos para el bienestar. 100% de las donaciones a y de Gibson Gives se destinan a dar el regalo de la música. En los últimos tres años, Gibson Gives ha recaudado más de $4.5 millones de dólares y posibilitado $46 millones de dólares en fondos para importantes organizaciones por medio de productos donados y considerables donaciones en todo el mundo. Para más información, visite: www.gibsongives.org.

Contacts

La Academia Latina de la Grabación

Nathalie Alberto



Nathalie.Alberto@grammy.com