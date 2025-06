La FTC concluye la revisión antimonopolio y da el visto bueno a la adquisición pendiente de Kellanova por parte de Mars

MCLEAN (Virginia) y CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Mars, Incorporated, empresa familiar líder mundial en cuidado de mascotas, snacks y alimentación, y Kellanova (NYSE: K), referente mundial en snacks, cereales y fideos a nivel internacional y alimentos congelados en Norteamérica, anunciaron hoy que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (Federal Trade Commission, FTC) ha concluido su revisión antimonopolio de la adquisición pendiente de Kellanova por parte de Mars.

Poul Weihrauch, director ejecutivo y asesor especial del presidente de Mars, Incorporated, declaró: «Estamos muy satisfechos de que la FTC haya completado su revisión de la transacción sin imponer condiciones ni exigir ninguna solución. La transacción ha recibido todas menos una de las 28 autorizaciones reglamentarias requeridas, y solo queda pendiente la revisión por parte de la Comisión Europea. Esto nos acerca un paso más a la unión de dos empresas emblemáticas con huellas y carteras complementarias, lo que nos permitirá ofrecer más opciones e innovación a los consumidores».

Steve Cahillane, director ejecutivo y presidente del Directorio de Kellanova, declaró: «Esto representa un paso muy importante en nuestro camino para combinar Mars Snacking y Kellanova. Seguimos creyendo que se trata de una oportunidad apasionante que tiene por objetivo crear un negocio global de snacks más amplio y mejor posicionado para satisfacer las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores».

Basándose en el estado actual de la revisión antimonopolio en curso por parte de la Comisión Europea, Mars y Kellanova esperan que la transacción se cierre hacia finales de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Por el momento, no puede predecirse con certeza el calendario exacto.

Acerca de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated se guía por la creencia de que el mundo que queremos mañana empieza por cómo hacemos negocios hoy. Como empresa familiar global, Mars se transforma, innova y evoluciona para tener un impacto positivo en el mundo. A través de nuestra diversa y creciente cartera de productos y servicios de calidad para snacks, alimentación y cuidado de mascotas, empleamos a más de 150 000 Asociados comprometidos. Con más de 50 000 millones de dólares en ventas anuales, producimos algunas de las marcas más apreciadas del mundo, como Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M’s®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® y WHISKAS®. Estamos creando Un Mundo Mejor para las Mascotas a través de nuestra red global de hospitales para mascotas y servicios de diagnóstico, incluidos AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus y VCA™, utilizando tecnología vanguardista para desarrollar programas revolucionarios en cribado genético de la salud y pruebas de ADN.

Para obtener más información acerca de Mars, visite www.mars.com. Únase a nosotros en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Acerca de Kellanova

Kellanova (NYSE: K) es líder mundial en snacks, cereales y fideos internacionales y alimentos congelados en Norteamérica, con un legado que se remonta a más de 100 años. Impulsada por marcas como Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Kellogg's Rice Krispies Treats®, RXBAR®, Eggo®, MorningStar Farms®, Special K®, Coco Pops®, etc., la visión de Kellanova es convertirse en la empresa de snacks con mejores resultados del mundo, liberando todo el potencial de nuestras marcas diferenciadas y de nuestro apasionado personal. Nuestras ventas netas de 2023 ascendieron a 13 000 millones de dólares.

En Kellanova, tenemos por propósito crear días mejores y garantizar que todo el mundo tenga un sitio en la mesa a través de nuestras marcas de alimentos de confianza. Nos hemos comprometido con la promoción del acceso sostenible y equitativo a los alimentos, abordando la encrucijada del hambre, la sostenibilidad, el bienestar y la equidad, la diversidad y la inclusión. Nuestro objetivo es crear Días Mejores para 4000 millones de personas para finales de 2030 (tomando como referencia 2015). Para obtener información más detallada sobre nuestros compromisos, nuestro enfoque para alcanzar estos objetivos y la metodología, visite nuestro sitio web en https://www.Kellanova.com.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa, y cualquier declaración oral relacionada, incluye declaraciones que constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), cada una en su versión modificada, incluidas las declaraciones relativas a la adquisición pendiente (la «Fusión») por parte de Mars, Incorporated («Mars»), de Kellanova (la «Empresa»), las aprobaciones reglamentarias, el calendario previsto para completar la Fusión, los beneficios esperados y otros efectos de la Fusión, la integración de las empresas, el negocio combinado en el futuro y cualquier otra declaración relativa a las expectativas futuras de la Empresa, creencias, planes, objetivos, condiciones financieras, suposiciones o acontecimientos o resultados futuros que no sean hechos históricos. Esta información puede implicar riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de forma sustancial de dichas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: el calendario para consumar la Fusión y el riesgo de que la Fusión no se complete en absoluto o de que se produzca cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión, incluidas las circunstancias que exijan a una parte pagar a la otra una comisión de rescisión en virtud del acuerdo de fusión; el riesgo de que las condiciones para el cierre de la Fusión no se cumplan o se renuncie a ellas; el riesgo de que no se obtenga la aprobación gubernamental o reglamentaria necesaria para la Fusión o de que se obtenga en condiciones no previstas; posibles litigios relacionados con la Fusión u otros costos inesperados derivados de la misma; acontecimientos legislativos, reglamentarios y económicos; riesgos de que la Fusión perturbe los planes y operaciones actuales de la Empresa; el riesgo de que determinadas restricciones durante el período de tramitación de la Fusión puedan afectar a la capacidad de la Empresa para perseguir determinadas oportunidades de negocio o transacciones estratégicas; la desviación del tiempo de la dirección hacia cuestiones relacionadas con la transacción; la disponibilidad continuada de capital y financiación y las acciones de las agencias de calificación crediticia; el riesgo de que cualquier anuncio relacionado con la Fusión pueda tener efectos adversos en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la Empresa, las calificaciones crediticias o los resultados operativos; y el riesgo de que la transacción propuesta y su anuncio puedan tener un efecto adverso en la capacidad de retener y contratar personal clave, retener clientes y mantener relaciones con socios comerciales, proveedores y clientes.

Todas las declaraciones, salvo las que se refieran a hechos históricos, deben considerarse declaraciones prospectivas realizadas de buena fe por la Empresa, según proceda, y pretenden acogerse a la salvaguarda de responsabilidad establecida por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Cuando se utilizan en este comunicado, o en cualquier otro documento, términos como «prever», «cree», «estima», «espera», «pronostica», «meta», «pretende», «objetivo», «planificar», «proyectar», «buscar», «estrategia», «propósito», «hará» y expresiones similares, se pretende identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones de la dirección en el momento en que se prepararon y son inherentemente inciertas. Tales declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de la Empresa difirieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran en gran medida de los expresados en las declaraciones prospectivas, se describen con más detalle en los informes de la Empresa presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (la «SEC»), incluido el Informe Anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 28 de diciembre de 2024, los posteriores Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, los Informes Actuales en los Formularios 8-K y otros documentos presentados por la Empresa ante la SEC. La Empresa advierte que estos riesgos y factores no son exclusivos. La dirección advierte que no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas ni proyectar resultados futuros basándose en dichas previsiones o en los niveles de beneficios actuales o anteriores. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del presente informe y, salvo que así lo exija la legislación aplicable, la Empresa no asume obligación alguna de actualizar o complementar las declaraciones prospectivas para reflejar resultados reales, nueva información, acontecimientos futuros, cambios en sus expectativas u otras circunstancias que existan después de la fecha en que se realizaron las declaraciones prospectivas.

