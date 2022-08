La franquicia de cannabis inclusiva, Far & Dotter, anuncia la selección de las primeras concesionarias

La marca líder de cannabis de Maryland anuncia sus planes de expansión en Misisipi y Nueva Jersey y firma acuerdos con dos beneficiarios de fondos

TIMONIUM, Md.–(BUSINESS WIRE)–Far & Dotter, el modelo de franquicia de dispensario de cannabis inclusiva de Curio Wellness, anunció el día de hoy la firma de sus primeros acuerdos de franquicia con el objetivo de expandirse en dos nuevos estados una vez que las licencias estén aseguradas. Desde el anuncio del modelo de la franquicia Far & Dotter en 2021, la empresa ha recibido aproximadamente 800 solicitudes de posibles concesionarias.

Estos individuos altamente calificados son los primeros beneficiarios del apoyo del Fondo de Inversión de Curio Wellness (el Fondo), el cual expande la propiedad diversa y permite el empoderamiento económico a través de un capital inicial para que propietarios de negocios minoritarios abran su propio Far & Dotter.

La clase inaugural de concesionarias incluye Sederia Gray (Misisipi) y Haider Rizvi (Nueva Jersey). Cada candidato participó en un proceso de selección mutuo y extensivo y demostró su dinamismo, su liderazgo comunal y su compromiso con el bienestar. Far & Dotter asistirá a estas concesionarias con el proceso para obtener la licencia para dispensario en cada estado.

“ Estamos emocionados de anunciar oficialmente nuestros primeros acuerdos de licencia con estos muy dignos emprendedores, un acontecimiento muy anticipado en el que hemos estado trabajando desde que se inauguró el Fondo”, dijo Greg Miller, presidente de Far & Dotter. “ En una industria compleja que se mueve rápido y evoluciona constantemente, nos hemos solidificado como un socio muy solicitado para aquellos que buscan llevar un modelo de centro de dispensario y bienestar a su comunidad. Estos individuos representan una clase altamente motivada de emprendedores que marcarán el camino para la expansión nacional de la marca”.

Far & Dotter les provee a los emprendedores la oportunidad de iniciarse e involucrarse en la industria de rápido crecimiento del cannabis, al mismo tiempo que continúa cultivando la misión de la marca de hacer llegar los mejores productos y servicios de salud holística a pacientes en todo el país. Estos compromisos también respaldan la propiedad diversa de dispensarios y las oportunidades económicas que ofrece el ser propietario. Far & Dotter y su empresa matriz, Curio Wellness, creen que la representación y la propiedad diversas son cruciales para alcanzar el máximo potencial de la industria de cannabis.

Para obtener más información sobre cómo convertirse en un concesionario y llevar un centro de bienestar de propiedad y operación local a su comunidad, visite: https://franchise.fardotter.com/.

Acerca de Curio Wellness

Fundada en 2014, en Baltimore, Maryland, Curio Wellness es una empresa de cannabis medicinal verticalmente integrada y certificada por las cGMP, y un socio de atención médica de confianza. Curio, reconocida como la marca de bienestar líder en cannabis por BDS Analytics, está comprometida a atender pacientes con una medicina fiable, efectiva y objetiva basada en cannabis. Para obtener más información, visite https://curiowellness.com.

Acerca de Far & Dotter

Far & Dotter es un experto y aliado de confianza en la búsqueda de una atención médica holística innovadora y un enfoque sobre la educación del cannabis personalizado y que no intimide. Apoyamos a los clientes y concesionarios a través de una experiencia de dispensario contemporánea y comisariada que tenga su énfasis en la calidad y la guía farmacéutica del cannabis. Nuestras tiendas son farmacias holísticas y centros de bienestar dedicados a empoderar emprendedores locales y proveer productos y servicios fiables, efectivos y seguros que mejoren la calidad de vida. Far & Dotter fue fundada por el equipo de Curio Wellness, una marca líder de cannabis basada en Maryland que estableció nuestro enfoque clínico probado de poner al paciente primero y nuestro modelo de franquicia inclusiva. Para obtener más información, visite https://fardotter.com.

