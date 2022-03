La Fórmula 1 se asocia con Lenovo para incorporar su tecnología de punta a sus operaciones

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–La Fórmula 1 y Lenovo anunciaron hoy que Lenovo será socio oficial antes de la próxima temporada de 2022. El acuerdo de varios años hará que la tecnología de punta de Lenovo se utilice en todas las operaciones de la Fórmula 1 mientras continúa brindando el más alto nivel de carreras y entretenimiento a su base de fanáticos de todo el mundo. Como líderes mundiales en sus respectivos campos, la Fórmula 1 y Lenovo quieren ampliar los límites de lo que es posible cuando se combinan deportes con tecnología avanzada.





En los próximos años, la asociación implicará que la tecnología de Lenovo se utilice en toda la organización de la Fórmula 1, tanto en su base como en las carreras. Los dispositivos de hardware de Lenovo, así como la informática de alto rendimiento y las soluciones de servidor se integrarán cada vez más en todas las operaciones de la organización. Desde la ejecución de potentes soluciones de recopilación de datos en las instalaciones hasta la producción de contenido de mayor calidad y el soporte de aplicaciones de transmisión, la colaboración de la Fórmula 1 y Lenovo dará como resultado una mejor experiencia para los fanáticos.

La asociación impulsará la visibilidad global de Lenovo, al mostrar sus capacidades a escala global e integrar la tecnología de hardware líder en la industria en el corazón de la Fórmula 1. Esta última planea aprovechar la amplia selección de hardware premium de Lenovo, además de la tecnología innovadora de última generación, como la realidad virtual y aumentada, a medida que la F1 continúe conectando a los fanáticos con el deporte de formas nuevas y más atractivas.

A principios de este año, la F1anunció que ha ampliado su compromiso de crear oportunidades de empleo y educación para grupos subrepresentados, en forma de diez becas de ingeniería por año hasta 2025. Lenovo también se enfoca en la diversidad, la inclusión y la eliminación de barreras, y a través de la asociación trabajará con la F1 en proyectos relacionados con esta importante área.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, manifestó:

“Mientras nos preparamos para nuestra temporada récord, nos emociona darle la bienvenida a Lenovo al equipo y unir fuerzas con un líder mundial en tecnología. Como todo en la Fórmula 1, la precisión y los detalles son lo más importante, y Lenovo estará a la vanguardia brindando su experiencia y tecnologías innovadoras a nuestras operaciones durante toda la temporada. Nuestros fanáticos esperan lo mejor de todo lo que hacemos y Lenovo es el socio perfecto en términos de sus ofertas de hardware premium. Estamos entrando en una nueva era de nuestro deporte y estamos comprometidos a brindar una experiencia de alta calidad para nuestros fieles seguidores de todo el mundo”.

Yang Yuanqing, presidente y director ejecutivo de Lenovo, señaló lo siguiente:

“Nos enorgullece anunciar nuestra nueva asociación global con la Fórmula 1, la competencia de automovilismo más prestigiosa del mundo, para atraer a más de quinientos millones de fanáticos de todo el planeta con experiencias emocionantes e innovadoras. Esta asociación se basa en nuestra pasión compartida por la innovación, el rendimiento y el espíritu ganador. Juntos, Lenovo y la Fórmula 1 superarán los límites de la tecnología para ayudar a dar forma a un futuro más rápido, inteligente y sostenible”.

Luca Rossi, presidente del Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo, afirmó lo siguiente:

“Asociarnos con la Fórmula 1 para implementar las soluciones más inteligentes de Lenovo en toda la organización, desde las operaciones básicas hasta la increíble emoción de los Grand Prix, ayudará a ampliar los límites de lo que es posible y transformar la experiencia de las carreras. La Fórmula 1 está enfocada en su transformación digital y continúa sorprendiendo y deleitando a sus fanáticos. La cartera de hardware, servicios y soluciones de Lenovo será clave para ayudar a la Fórmula 1 a crear nuevas formas para que los fanáticos de todo el mundo experimenten las mismas emociones que experimentarían en la pista”.

Acerca de Fórmula 1®

La carrera de Fórmula 1® se empezó a correr en 1950 y es la competición de automovilismo más prestigiosa del mundo, además del campeonato anual de deportes más popular del mundo. Formula One World Championship Limited forma parte de Fórmula 1® y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World Championship™. Fórmula 1® es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones de seguimiento del Formula One Group. El logo de F1, el logo de F1 FÓRMULA 1, FÓRMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Formula One Licensing BV, una empresa de Fórmula 1. Todos los derechos reservados.

Acerca de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una empresa de la lista Fortune Global 500 con unos ingresos de 60 000 millones de USD que atiende a clientes en 180 mercados de todo el mundo. Enfocados en una visión atrevida para ofrecer una tecnología más inteligente para todos, estamos desarrollando tecnologías que cambian el mundo y que proveen (a través de dispositivos e infraestructura) y potencian (a través de soluciones, servicios y software) a millones de clientes cada día y juntos crean una sociedad digital más inclusiva, fiable y sostenible para todos, en todas partes. Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea nuestras últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

LENOVO es una marca comercial de Lenovo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

