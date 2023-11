La FDA plantea la prohibición de un componente posiblemente perjudicial que se encuentra en gaseosas

En un comunicado oficial emitido el pasado jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha declarado su intención de prohibir de forma definitiva el empleo del aceite vegetal bromado (BVO), a raíz de investigaciones recientes en toxicología que han puesto de manifiesto los peligros que este conlleva para la salud.

Desde la década de 1930, el BVO ha sido utilizado como agente emulsionante con el propósito de evitar que los sabores cítricos se separen y floten en la superficie de las bebidas. Sin embargo, investigaciones con animales han demostrado que esta sustancia tiene la capacidad de acumularse lentamente en los tejidos grasos, además de interferir con el funcionamiento adecuado de la glándula tiroides, que regula la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el metabolismo. Ya en la década de 1970, la FDA retiró la clasificación del BVO como una sustancia “generalmente reconocida como segura”, debido a las preocupaciones sobre su posible toxicidad, limitando su uso exclusivamente a bebidas con sabores cítricos y en concentraciones no superiores a 15 partes por millón. Con base en un creciente cuerpo de investigaciones recientes acerca de los efectos del BVO en la salud, la FDA ha llegado a la conclusión de que existen pruebas suficientes para prohibir su uso en su totalidad.

El comunicado indica que esta medida propuesta ejemplifica cómo la FDA supervisa la presentación de nueva evidencia y, en caso necesario, realiza investigaciones científicas para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad, tomando medidas regulatorias cuando la ciencia no respalda la continuación segura de aditivos en los alimentos.

Es importante mencionar que el BVO ya ha sido prohibido en India, Japón y la Unión Europea, y recientemente se ha aprobado un proyecto de ley en el estado de California, EE.UU., que prohíbe cuatro aditivos alimentarios, incluyendo el BVO. A pesar de que la mayoría de los principales fabricantes de bebidas carbonatadas, como Pepsi y Coca-Cola, han estado reemplazando gradualmente el uso de BVO por ingredientes alternativos, todavía es posible encontrarlo en pequeñas cantidades en algunas bebidas.

La FDA no ha especificado la fecha en que entrará en vigor esta regulación; no obstante, ha anunciado que está revisando las regulaciones que autorizan el uso de ciertos aditivos en alimentos y medicamentos, con el objetivo de prohibir automáticamente la aprobación de cualquier colorante que cause cáncer en humanos o animales.