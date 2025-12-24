La FDA aprueba la primera versión en pastilla de Wegovy para el tratamiento de la obesidad

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó este lunes una versión diaria en pastilla del medicamento para bajar de peso Wegovy, desarrollado por la farmacéutica Novo Nordisk. Esta decisión amplía las opciones de tratamiento para los pacientes que utilizan fármacos de una clase que ha transformado el manejo de la obesidad en los últimos años.

El nuevo medicamento, denominado simplemente Wegovy pill, contiene el mismo principio activo que la versión inyectable de Wegovy y que Ozempic, el fármaco utilizado para la diabetes: la semaglutida. Ambos imitan la hormona GLP-1, que ayuda a regular el apetito y la glucosa en sangre.

Hasta ahora, Wegovy, Ozempic y otros medicamentos similares de la competencia, como Zepbound y Mounjaro, se administran mediante inyecciones semanales. Según datos del grupo de investigación KFF, aproximadamente uno de cada ocho adultos en Estados Unidos afirma estar utilizando actualmente alguno de estos tratamientos.

De acuerdo con los ensayos clínicos, la pastilla de Wegovy mostró una pérdida de peso y efectos secundarios similares a los de la versión inyectable. Novo Nordisk informó que el medicamento estará disponible con receta médica en Estados Unidos a partir de enero. La compañía señaló que esta presentación podría beneficiar a pacientes que prefieren evitar las inyecciones.

El precio inicial de la pastilla será de 149 dólares para quienes paguen de su bolsillo, como parte de un acuerdo anunciado en noviembre con la administración de Donald Trump. A medida que aumenten las dosis, el costo podría incrementarse, aunque la empresa aún no ha detallado esos precios. Para los pacientes con cobertura de seguro, el copago sería menor.

La pastilla de Wegovy es uno de los dos medicamentos orales basados en GLP-1 que se espera lleguen al mercado en los próximos meses. El otro es orforglipron, desarrollado por Eli Lilly, que podría recibir la aprobación de la FDA antes del verano.

En estudios separados, la pastilla de Wegovy logró una pérdida de peso promedio del 14 % en 64 semanas, frente al 2 % registrado en el grupo placebo. En comparación, la versión inyectable de Wegovy mostró una reducción del 15 %, mientras que Zepbound alcanzó hasta un 21 % en su dosis más alta. Estos resultados refuerzan el papel creciente de estos medicamentos en el tratamiento de la obesidad.