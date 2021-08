La explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul en imágenes, se sospecha de un ataque terrorista

El Pentágono confirmó este jueves una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul, capitán de Afganistán, que habría dejado al menos 13 personas muertas.

Entre las víctimas están mujeres, hombres y niños que esperaban ser rescatados por los militares y abandonar la nación antes de concluida la ocupación de las tropas estadounidenses, establecida para el 31 de agosto.

Un funcionario del gobierno Talibán detalló que hasta el momento se maneja una cifra de mueres de once a trece y que la explosión en las afueras de la terminal aérea estaría ligada a un atentado terrorista.

Además, el insurgente aseguró que varios de los militantes talibanes también fueron víctimas de la explosión con lesiones no graves.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, anunció en su cuenta de Twitter que se produjo una explosión en las afueras del aeropuerto de la capital el afgana.

“Las bajas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos”, escribió el funcionario estadounidense sobre el incidente que intensifica la crisis en la nación.

Large explosion has occurred at one of #Kabul Airport gates. Casualties reported.

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) August 26, 2021